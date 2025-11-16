Ушаков рассказал о планах на встречу Трампа и Путина

Россия и США продолжают контакты по вопросу урегулирования украинского кризиса на основе договоренностей, достигнутых на встрече президентов Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске. Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

«Лидеры договорились о встрече в Будапеште. Потом встречу на какое-то время отложили. Но контакты на этот счет идут. Мы активно ведем разговор по украинскому регулированию на основе тех пониманий, которые были достигнуты в Анкоридже. Мы считаем, что это действительно хороший путь для достижения мирного регулирования», – отметил помощник президента.

Ушаков также сообщил, что киевские власти получили информацию о договоренностях, которые были достигнуты в ходе встречи на Аляске, и им это не нравится. «Анкоридж не нравится и многим европейцам, но не всем. То есть <...> не нравится тем, кто не хочет мирного урегулирования, а хочет продолжать войну до последнего украинца», – пояснил помощник президента.

По мнению Ушакова, если будет достигнута принципиальная договоренность между Вашингтоном и Москвой о встрече лидеров в том или ином месте, то многие технические и политические сложности идут на второй план.

Саммит Москвы и Вашингтона прошел в Анкоридже 15 августа. Путин и Трамп обсудили пути разрешения украинского кризиса и договорились о новых контактах. Вскоре после этого американский президент пригласил российского лидера на встречу в Венгрии, однако переговоры были отложены на неопределенный срок.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube