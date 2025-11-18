Кремль: переговоры Зеленского и Уиткоффа в Турции пройдут без России

Россия не получала информации от Украины о готовности возобновить переговоры. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, представителей России на переговорах в Турции с участием главы киевского режима Владимира Зеленского и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, которые, как ожидается, пройдут 19 ноября, не будет.

«Пока никакой информации из Киева не получали. По всей видимости, Зеленский имел ввиду те контакты, которые будут проходить завтра в Стамбуле. Это контакты Зеленского с турецкими нашими друзьями, к которым, вероятно, присоединится господин Уиткофф», – сказал пресс-секретарь президента РФ журналистам.

«Пока эти контакты осуществляются без российского участия, – указал он. – Будем ожидать информации о том, о чем, собственно, пойдет речь в Стамбуле».

Песков при этом подчеркнул, что Россия продолжает оставаться открытой для переговорного процесса. Он добавил, что позиция Москвы хорошо известна как в Вашингтоне, так и в Стамбуле и Киеве.

Пресс-атташе Кремля также отметил, что в настоящий момент конкретных планов по контактам с Уиткоффом или представителями турецкой стороны у президента РФ пока нет. Но Владимир Путин, по его словам, будет открыт для разговора, если кто-либо из них посчитает необходимым проинформировать Москву о переговорах с Зеленским в Турции.

Ранее сегодня Зеленский сообщил, что 19 ноября отправится в Турцию с целью «активизировать дипломатические процессы» для прекращения конфликта на Украине. По данным Reuters, в Турцию также прилетит Стив Уиткофф. Он намерен провести встречу с Зеленским.

Напомним, на прошлой неделе замглавы МИД Украины Сергей Кислица заявил, что Киев прекратил мирные переговоры с Москвой из-за отсутствия результатов. В Кремле, комментируя это, заявили, что Украине рано или поздно все равно придется вести переговоры, но из гораздо худших позиций.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube