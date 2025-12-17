Кремль о размещении иностранных войск на Украине: «Наша позиция хорошо известна»

В Кремле не будут обсуждать через прессу сообщения о возможном размещении иностранных войск на Украине после заключения мирного договора. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов.

«По военным контингентам иностранным на территории Украины наша позиция хорошо известна. Она формулировалась и президентом, и на других рабочих уровнях, поэтому она хорошо известна, она абсолютно последовательна, понятна», – сказал пресс-атташе Кремля.

«Но опять же, это предмет для обсуждения», – добавил он.

Официальная позиция России заключается в том, что Москва выступает против присутствия иностранных войск на Украине. Об этом не раз заявляли и президент РФ Владимир Путин, и глава МИД страны Сергей Лавров.

Газета New York Times со ссылкой на источники сегодня сообщила, что США совместно со своими союзниками в Европе разработали план обеспечения безопасности Украины, который включает в себя значительное укрепление Вооруженных сил Украины, размещение европейских войск в стране вне формата НАТО и расширение использования американской разведки.

Ранее лидеры ЕС по итогам переговоров США, Европы и Украины в Берлине представили план возможных гарантий безопасности для Киева, среди которых – формирование многонациональных сил в рамках «коалиции желающих» с возможными действиями на территории Украины.Кроме того, предлагается сохранить численность ВСУ до 800 тыс. человек в мирное время. План также предполагает создание механизма мониторинга и верификации режима прекращения огня под руководством США с участием международных представителей. Также предлагается принять обязательство реагировать военными, разведывательными, экономическими и дипломатическими средствами в случае возможного будущего конфликта.

Глава МИД России Сергей Лавров ранее предупреждал, что Москва отреагирует на любое размещение европейских войск на Украине. По словам министра, Россия «не намерена воевать с Европой», но готова отреагировать на любое возможное размещение европейских войск в соседней стране.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube