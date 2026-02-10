Москва назвала ключевой элемент для заключения мирного договора по Украине

Гарантии безопасности России должны быть обязательной частью мирного соглашения по Украине. Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Александр Грушко газете «Известия».

«Мы признаем, что мирное урегулирование на Украине должно учитывать интересы безопасности Украины, но ключевое значение – это, конечно, интересы безопасности России», – сказал дипломат.

Грушко обратил внимание на то, что никто из лидеров Евросоюза не говорит о гарантиях безопасности России. В ЕС избегают обсуждения этой темы, но при этом заявляют о готовности отправить свои войска на Украину после заключения мирного договора, что неприемлемо для Москвы. «А это ключевой элемент достижения договоренности. Без него никакой мирный договор невозможен», – подчеркнул замглавы российского МИД.

По словам Грушко, гарантии должны предусматривать исключение перспективы членства Украины в НАТО, отказ от размещения иностранных войск на ее территории и заверения в том, что от Украины не будет исходить угроза, а сама она перестанет рассматриваться как плацдарм для борьбы с Россией.

Вместе с тем Россия признает необходимость учитывать озабоченности европейских стран в сфере безопасности. В конце 2025 года Москва предложила подписать юридический документ с гарантией не нападать на Европу, однако европейцы не ответили на инициативу Москвы, отметил Грушко. Он подверг критике позицию ЕС, которая, по его словам, «вообще исключает не то что конструктивное, а просто какое-то существенное участие в мирном процессе». При этом в ЕС упорно добиваются «места у стола переговоров», указал дипломат.

Замглавы МИД РФ ранее отмечал, что наличие твердой гарантии безопасности России будет лучшей гарантией безопасности для Украины.

Москва может поднять вопрос гарантий безопасности на следующем раунде переговоров России, США и Украины, полагает эксперт клуба «Валдай» Андрей Кортунов. «Если российская сторона получит мандат на обсуждение этих вопросов, тем более если наша переговорная группа будет как-то дополнена, можно начать обсуждать и это, – заявил политолог.

Напомним, второй раунд консультаций по украинскому урегулированию прошел 4-5 февраля в Абу-Даби в закрытом режиме. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф назвал переговоры «конструктивными», отметив, что дискуссии продолжатся в ближайшие недели. Аналогичную оценку озвучил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, добавив, что «работа будет продолжена».

Накануне Песков заявил, что прорыв в урегулировании на Украине возможен только при соблюдении договоренностей, достигнутых в Анкоридже. «Очевидно, что эти понимания, которые были достигнуты в Анкоридже, они являются краеугольными. И именно эти понимания способны сдвинуть процесс урегулирования, позволить выйти на прорыв», – сказал он журналистам. При этом, по оценке главы МИД РФ Сергея Лаврова, США фактически отошли от «принципов Анкориджа» в украинском урегулировании.

Москва, Наталья Петрова

