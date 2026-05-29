Кремль: Путину доложили о происшествии с беспилотником в Румынии

Президенту России Владимиру Путину было доложено об инциденте с беспилотником в Румынии, сообщил пресс-атташе Кремля Дмитрий Песков.

«А как вы думаете, утаили? Вы что думаете, мы скрываем?» – сказал пресс-секретарь главы государства журналистам в ответ на вопрос, сообщили ли Путину о происшествии с дроном в гороже Галац.

Песков при этом обратил внимание на то, что российская делегация сейчас работает в Астане и полностью сконцентрирована на двусторонних отношениях с Казахстаном, а также на тематике ЕАЭС. «Случившееся там (в Румынии) никоим образом не относится ни к той, ни к другой категории», – заключил представитель Кремля, передает «Интерфакс».

Как сообщалось ранее, беспилотник врезался в крышу многоэтажного жилого дома в румынском городе Галаце, расположенном на границе с Одесской областью Украины. При этом прогремел взрыв и начался пожар в квартире на десятом этаже. Из здания эвакуировали 70 жильцов. Два человека получили легкие травмы.

Министр иностранных дел Румынии Оана Цойу утверждает, что дрон был российским, и назвала происшествие «серьезной и безответственной эскалацией». Кроме того, Бухарест сообщил об инциденте другим странам НАТО и генсеку альянса Марку Рютте. Румыния попросила ускорить процесс передачи стране средств для борьбы с БПЛА.

Посла России вызвали в МИД Румынии в связи с происшествием с БПЛА в Галаце, чтобы проинформировать о шагах, которые планируется предпринять на дипломатическом уровне. Позже Румыния объявила генконсула России в Констанце персоной нон-грата. Российское консульство будет закрыто.

На фоне сообщений о попадании дрона в дом в Румынии канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что рассматривает случившееся как подтверждение необходимости наращивать присутствие НАТО на восточном фланге. «Инцидент снова показывает, что мы нуждаемся в мощном присутствии НАТО на восточном фланге. Мы готовы защищать территорию альянса», – написал Мерц в X.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в свою очередь назвала обвинения со стороны ЕС в инциденте с БПЛА в Румынии в адрес России попыткой отвлечь внимание от действий украинской стороны. «Все эти брюссельские верещания нужны западникам для отвода глаз от террористических преступлений Владимира Зеленского», – сказала она «РИА Новости».

Москва, Наталья Петрова

