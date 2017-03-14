Минюст передумал отказываться от планов изымать единственное жилье у должников / «Очень тщательно работаем над законопроектом»

Публикации за 14.03.17

Министерство юстиции России не отказалось идеи законопроекта об изъятии единственного жилья у должников и собирается в скором времени внести его на рассмотрение в правительство. Об этом сообщил замминистра юстиции Михаил Гальперин, передает RNS. По словам чиновника, общественное обсуждение законопроекта уже завершилось. Сейчас документ проходит межведомственное согласование.

«Мы не отказались от этой идеи, работаем над этим законопроектом, – сказал Гальперин в комментарии агентству. – Сейчас закончилось общественное обсуждение, мы собираем все замечания и предложения, я думаю, что многие будут учтены».

Замминистра юстиции добавил, что в ближайшее время законопроект об изъятии единственного жилья у должников будет внесен в кабмин. Он отметил, что Минюст «очень тщательно» работает над этим законопроектом.

Напомним, в конце прошлого года Россию буквально «взорвала» идея Минюста о том, что у должников могут изымать единственное жилье, если оно по размеру и стоимости «явно превышает» его потребности в жилище. Согласно предполагаемой процедуре, по решению суда жилье должника выставляется на торги, из вырученных средств гасятся долги, оставшиеся деньги достаются бывшему должнику, чтобы он купил жилье, удовлетворяющее социальным нормам. Если за три месяца после продажи старой квартиры должник не купил новую, деньги идут в бюджет муниципалитета, и он предоставляет нечто пригодное для проживания. Запрет на изъятие единственного жилья предполагается сохранить только для недвижимости, которая не превышает двукратный размер норм по метражу на человека.

Законопроект раскритиковали не только простые граждане, но и профильные ведомства. Так, омбудсмен Татьяна Москалькова выступила категорически против проекта закона. По ее оценке, в условиях экономического кризиса и снижения доходов населения такое нововведение будет работать в пользу банкиров.

В Кремле закон призвали серьезно доработать. «Это одно из рабочих предложений, которое подлежит очень детальной проработке, и с юридической точки зрения, и с точки зрения правоприменения. Предстоит собрать мнения многих ведомств», – говорил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

В конце февраля министр юстиции Александр Коновалов заявил, что российские власти могут отказаться от этого закона. По его словам, подготовленный законопроект «законом не стал и, возможно, не станет». «Слишком сильным оказался общественный резонанс», – пояснил Коновалов.

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