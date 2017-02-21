В Минюсте решили отказаться от планов по изъятию единственного жилья у должников

Публикации за 21.02.17

Российские власти могут отказаться от закона, разрешающего изъятие единственного жилья у должников, из-за «сильного общественного резонанса». Об этом заявил министр юстиции Александр Коновалов на коллегии ведомства.

Как сообщают «Ведомости», министр уточнил, что подготовленный законопроект «законом не стал и, возможно, не станет». «Слишком сильным оказался общественный резонанс», – добавил Коновалов. Однако, считает он, в данной ситуации государству «нужно было бы действовать агрессивнее».

Напомним, в конце декабря Россию буквально «взорвала» идея Минюста о том, что у должников могут изымать единственное жилье, если оно по размеру и стоимости «явно превышает» его потребности в жилище. Согласно предполагаемой процедуре, по решению суда жилье должника выставляется на торги, из вырученных средств гасятся долги, оставшиеся деньги достаются бывшему должнику, чтобы он купил жилье, удовлетворяющее социальным нормам. Если за три месяца после продажи старой квартиры должник не купил новую, деньги идут в бюджет муниципалитета, и он предоставляет нечто пригодное для проживания.

Законопроект раскритиковали не только простые граждане, но и профильные ведомства. Так, уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова выступила категорически против законопроекта. По ее оценке, в условиях экономического кризиса и снижения доходов населения такое нововведение будет работать в пользу банкиров.

В Кремле закон призвали серьезно доработать. «Это одно из рабочих предложений, которое подлежит очень детальной проработке, и с юридической точки зрения, и с точки зрения правоприменения. Предстоит собрать мнения многих ведомств», – говорил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Москва, Зоя Березина

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