Минюст: в первую очередь без единственного жилья могут остаться должники по алиментам

Публикации за 31.01.17

Инициированный Минюстом закон об изъятии у должника единственного жилья в счет уплаты долгов может в первую очередь коснуться алиментщиков. Об этом заявил замглавы департамента экономического законодательства Министерства юстиции Денис Новак.

В ходе «нулевого» слушания законопроекта в Общественной палате РФ чиновник предложил в качестве пилотного проекта начать реализацию закона с алиментщиков, чтобы «решать не требующие отлагательства проблемы», передает РБК. «В дальнейшем это могут быть должники по судебным решениям за причинение вреда здоровью, а затем, возможно, по кредитам», – добавил Новак, передает радиостанция «Говорит Москва». Это допустимо в том случае, если сумма долга составляет более 5% от рыночной стоимости жилья, уточнил чиновник. Впрочем, Новак не исключил, что дорогую роскошную недвижимость будут выставлять на продажу, если сумма долга владельца составляет всего 0,5% от рыночной стоимости недвижимости. По его словам, законопроект будет доработан.

В конце прошлого года Министерство юстиции разработало и вынесло на обсуждение порядок изъятия у должников единственного жилья, если оно более чем вдвое просторнее, чем социальная норма (в разных муниципалитетах – от 14 до 18 кв. м на члена семьи), а обязательства должника составляют более 5% стоимости жилья. Согласно предполагаемой процедуре, по решению суда жилье должника выставляется на торги, из вырученных средств гасятся долги, остальное достается бывшему должнику, чтобы он купил жилье, удовлетворяющее социальным нормам. Если за три месяца после продажи старой квартиры должник не купил новую, деньги идут в бюджет муниципалитета, и он предоставляет должнику нечто пригодное для проживания.

Идею Минюста резко раскритиковала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. По ее оценке, в условиях экономического кризиса и снижения доходов населения такое нововведение будет работать в пользу банкиров.

Законопроект Минюста не поддержали в Общественной палате. Зачастую должниками являются граждане с небольшим достатком, которые набрали потребительские кредиты или «микрозаймы» под огромные проценты. «В результате принятия закона эти люди рискуют вообще остаться без жилья, если у них нет больше ничего, что мог бы арестовать судебный пристав», – подчеркивается на сайте ОП. Заявления же Минюста о том, что поправки направлены в основном на владельцев квартир премиум-класса с большим метражом опровергаются тем, что в документе не прописаны четкие параметры изымаемого жилья, указали общественники.

Москва, Наталья Аникина

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