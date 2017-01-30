Общественная палата выступила против изъятия квартир у должников

Публикации за 30.01.17

В Общественной палате не поддержали законопроект Минюста об изъятии у должника единственного жилья в счет уплаты долгов. Зачастую должниками являются граждане с небольшим достатком, которые набрали потребительские кредиты или «микрозаймы» под огромные проценты. «В результате принятия закона эти люди рискуют вообще остаться без жилья, если у них нет больше ничего, что мог бы арестовать судебный пристав», – подчеркивается на сайте ОП.

Эксперты ОП отмечают: сейчас квартира в областном центре может стоить около 1 млн рублей. При долге в размере не менее 5% стоимости жилья, то есть не менее 50 тысяч рублей, должник попадет под действие законопроекта, и кредитор обратится в суд.

Минюст предлагает, чтобы изъятию подлежало жилье метражом в два раза больше нормы на человека. Как правило, норма составляет 12-15 кв. метров, если должник живете вдвоем с ребенком, то квартира должна быть больше 60 кв. метров – и этим можно возражать в суде. Но если должник живет один в стандартной хрущевке-однушке площадью 33 кв. метра, то процесс изъятиям жилья может быть запущен.

Однако возникает множество вопросов к механизмам реализации планируемых нововведений. Во-первых, купит ли кто-нибудь такую квартиру, поскольку очень велики риски. Юристы отмечают, что найти покупателя на квартиру, которую продает с торгов пристав, будет крайне сложно: судебное решение, на основании которого проводятся торги, может быть отменено по тем или иным причинам. То есть итоговая цена продажи с торгов может сильно упасть, и тот условный миллион, который стоила квартира, превратится, например, в 600 тысяч минус долг. В итоге должник должен в срок, оговоренный поправками – 3 месяца со дня продажи жилья, – найти себе новое жилье за 550 тысяч. Если не сможет этого сделать, то эти условные 550 тысяч пристав перечислит в муниципалитет, который, в свою очередь, будет должен выделить жилье для выселенного гражданина. Но в проекте закона нет никаких разъяснений, ни откуда возьмется это жилье, ни в какие сроки. Если же его поставят в очередь на получение квартиры, то в ней он и простоит всю жизнь.

Заявления же Минюста о том, что поправки направлены в основном на владельцев квартир премиум-класса с большим метражом опровергаются тем, что в документе не прописаны четкие параметры изымаемого жилья.

«Нулевое» слушание законопроекта в ОП назначено на завтра, 31 января.

Ранее идею Минюста резко раскритиковала уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова. По ее оценке, в условиях экономического кризиса и снижения доходов населения такое нововведение будет работать в пользу банкиров. «Авторы, готовя этот законопроект, считали необходимым защитить детей от пап, которые не выплачивают алименты, имея дворцы, или хотели наказать злостных неплательщиков по кредитам. Но сегодня, когда рухнул рубль и многие люди стали должниками по объективным причинам, такой законопроект будет работать на тех, кто и так защищен в финансовом плане, – то есть на банкиров, богатых людей, которые давали простым людям кредиты», – сказала она.

Министерство юстиции разработало порядок изъятия у должников единственного жилья, если оно более чем вдвое просторнее, чем социальная норма (в разных муниципалитетах – от 14 до 18 кв. м на члена семьи), а обязательства должника составляют более 5% стоимости жилья. Согласно предполагаемой процедуре, по решению суда жилье должника выставляется на торги, из вырученных средств гасятся долги, остальное достается бывшему должнику, чтобы он купил жилье, удовлетворяющее социальным нормам. Если за три месяца после продажи старой квартиры должник не купил новую, деньги идут в бюджет муниципалитета, и он предоставляет должнику нечто пригодное для проживания.

Москва, Зоя Березина

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