Минюст не будет отбирать единственное жилье за кредитные долги / Названы условия конфискации квадратных метров у должников

Публикации за 18.05.17

Минюст России по просьбе депутатов Госдумы доработал законопроект об изъятии единственного жилья у должников, чтобы избежать его двоякого толкования в судах. Об этом сообщил замдиректора департамента экономического законодательства министерства Денис Новак. Чиновник заверил, что приставы не будут отбирать единственное жилье за долги по кредитам и за ЖКХ. По его словам, лишить крыши над головой человека смогут только по социально значимым исполнительным производствам, инициированным за долги по алиментам или по делам о возмещении ущерба жизни и здоровью.

«Многие из предложений, высказанных во время общественного обсуждения законопроекта, учтены. Это в первую очередь снижение сферы его действия только на требования об уплате алиментов, причинение вреда жизни и здоровью и вреда, причиненного преступлением», – приводит слова Новака РИА «Новости». Он добавил, что изъять последнее жилье будет невозможно за просроченные кредиты или неуплату жилищно-коммунальных услуг.

Чиновник также сообщил, что в доработанном законопроекте учтены замечания по соотношению долга и стоимости жилой недвижимости. «Была выработана дифференцированная шкала – так, чтобы за долг, соотносимый со стоимостью телевизора, нельзя было изъять квартиру», – рассказал он. Уточненный документ будет опубликован в ближайшие дни.

Напомним, в начале января текущего года Россию буквально «взорвала» идея Минюста о том, что у должников могут изымать единственное жилье, если оно по размеру и стоимости «явно превышает» его потребности в жилище. Согласно предполагаемой процедуре, по решению суда жилье должника выставляется на торги, из вырученных средств гасятся долги, оставшиеся деньги достаются бывшему должнику, чтобы он купил жилье, удовлетворяющее социальным нормам. Если за три месяца после продажи старой квартиры должник не купил новую, деньги идут в бюджет муниципалитета, и он предоставляет нечто пригодное для проживания. Запрет на изъятие единственного жилья предполагается сохранить только для недвижимости, которая не превышает двукратный размер норм по метражу на человека.

Законопроект раскритиковали не только простые граждане, но и профильные ведомства. Так, омбудсмен Татьяна Москалькова выступила категорически против проекта закона. По ее оценке, в условиях экономического кризиса и снижения доходов населения такое нововведение будет работать в пользу банкиров.

В Кремле закон призвали серьезно доработать. «Это одно из рабочих предложений, которое подлежит очень детальной проработке, и с юридической точки зрения, и с точки зрения правоприменения. Предстоит собрать мнения многих ведомств», – говорил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Глава комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская в свою очередь заявила, что законопроект имеет право на жизнь, поскольку в нем речь идет об избыточном жилье, но это необходимо прописать более четко. После этого в Минюсте заявили, что документ будет доработан.

Москва, Светлана Петрова

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