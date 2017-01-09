Российское государство превращается в главного коллектора: Минюст готов лишить должников единственного жилья

Публикации за 09.01.17

Российское государство превращается в главного коллектора в стране: министерство юстиции РФ подготовило законопроект, который предусматривает изъятие у должников единственного жилья. Запрет на конфискацию планируется распространить только на недвижимость, которая не превышает двукратный размер госнормы по метражу на человека, передает «Интерфакс» со ссылкой на проект документа.

В Минюсте уточнили, что предлагаемый законопроект не распространяется на ипотечные квартиры и дома, а норма площади жилого помещения устанавливаются региональными властями, Москве сейчас она равна 18 кв м на человека.

После продажи имущества, законопроектом предусмотрено возвращение должнику средств за вычетом суммы задолженности, причем этих денег должно хватить для покупки нового единственного жилья, соответствующего госнормам по площади.

На данный момент, согласно Гражданскому кодексу, взыскание средств не может быть обращено на единственное жилье должника и его семьи, за исключением – недвижимости, которая является объектом ипотеки.

Москва, Мария Вяткина

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