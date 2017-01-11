Москалькова раскритиковала идею Минюста лишать должников единственного жилья / На этом заработают банкиры, но для граждан слишком много рисков

Публикации за 11.01.17

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова выступила категорически против законопроекта Минюста РФ, согласно которому можно будет лишать должников единственного жилья. По ее оценке, в условиях экономического кризиса и снижения доходов населения такое нововведение будет работать в пользу банкиров.

«Авторы, готовя этот законопроект, считали необходимым защитить детей от пап, которые не выплачивают алименты, имея дворцы, или хотели наказать злостных неплательщиков по кредитам. Но сегодня, когда рухнул рубль и многие люди стали должниками по объективным причинам, такой законопроект будет работать на тех, кто и так защищен в финансовом плане, – то есть на банкиров, богатых людей, которые давали простым людям кредиты», – сказала омбудсмен в интервью «Ведомостям».

Вместе с тем Москалькова согласилась, что в законопроекте продуманы механизмы защиты человека, предусматривая возможность реализации квартиры и возврата денег. Однако, по ее словам Москальковой, сегодня люди просто могут не успеть купить новое жилье на вырученные деньги.

«В неустойчивом обществе, когда деньги могут превратиться в прах и человек может просто не успеть купить новое жилье, должны быть дополнительные гарантии – человек не может выселяться из своей квартиры, пока у него не будет куплено другое жилье. Он (такой закон) может не сработать в нынешней финансово-экономической ситуации, когда у нас нестабильный рубль, неустоявшийся рынок, огромное число мошенников, суд, к которому очень большие претензии у общества», – подчеркнула Москалькова.

По ее словам, в 2016 году аппарат омбудсмена поступило 12 000 жалоб, связанных с жильем. «Гарантий для человека на этом рынке услуг в должной мере не обеспечено. Это все порождает риски. Так что пусть банки недополучат, но людей нельзя выселять на улицу», – считает уполномоченный.

Напомним, министерство юстиции разработало порядок изъятия у должников единственного жилья, если оно более чем вдвое просторнее, чем социальная норма (в разных муниципалитетах – от 14 до 18 кв. м на члена семьи), а обязательства должника составляют более 5% стоимости жилья.

Согласно предполагаемой процедуре, по решению суда жилье должника выставляется на торги, из вырученных средств гасятся долги, остальное достается бывшему должнику, чтобы он купил жилье, удовлетворяющее социальным нормам. Если за три месяца после продажи старой квартиры должник не купил новую, деньги идут в бюджет муниципалитета, и он предоставляет нечто пригодное для проживания.

Москва, Светлана Антонова

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