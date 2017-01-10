NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Недвижимость

■■■■■■■■■

Публикации за 10.01.17

Минюст объяснил, как будут отнимать квартиры должников

Минюст объяснил, как будут отнимать квартиры должников

Единственное жилье будут изымать у должника в том случае, если оно по размеру и стоимости «явно превышает» потребности в жилище должника и его семьи. Об этом говорится в разъяснениях Минюста к предложенному законопроекту о взыскании у должника единственного жилья.

В министерстве уточнили: закон был разработан после того, как Конституционный суд указал, что законодателю надлежит определить пределы действия запрета на взыскание единственного жилья с тем, чтобы обеспечить возможность удовлетворения имущественных интересов кредитора. Также необходимо предусмотреть гарантии сохранения жилищных условий, необходимых для нормального существования должника.

«Законопроектом установлено, что взыскание может быть обращено на принадлежащее гражданину-должнику единственное пригодное для постоянного проживания жилое помещение, только если его размер и стоимость явно превышают уровень, достаточный для обеспечения разумной потребности гражданина-должника и членов его семьи в жилище. При этом учитывается как площадь жилого помещения, так и его рыночная стоимость»,– цитирует РИА Новости разъяснения Минюста.

В Минюсте подчеркнули, что новый закон не предполагает введения какого-либо «уплотнения» и создания коммуналок. По их словам, речь не идет «о создании коммунальных квартир или отчуждении доли в праве на квартиру, принадлежащую должнику, с целью «подселения» иных лиц». «Согласно проекту, должник сам будет определять, какое жилье приобрести», – пояснили в министерстве. Наложить взыскание на единственное жилье можно будет только через суд. При этом суд в своем решении должен будет прописать обязательную сумму, которую вернут должнику. Этой суммы должно быть достаточно на приобретение квартиры в том же городе, где живет должник.

Ранее глава Федеральной службы судебных приставов (ФССП) Артур Парфенчиков ответил критикам этого закона: в твиттере он написал, что законопроект не лишит должников права на жилье. «Законопроект при обращении взыскания и предусматривает гарантию на жильё, но в пределах установленных нормативов», – написал Парфенчиков.

Ранее сообщал, что Минюст подготовил законопроект, который предусматривает изъятие у должников единственного жилья. Запрет на конфискацию планируется распространить только на недвижимость, которая не превышает двукратный размер госнормы по метражу на человека. Изменения предлагается внести в Гражданский процессуальный кодекс.

Москва, Зоя Березина

Москва. Другие новости 09.01.17

Российское государство превращается в главного коллектора: Минюст готов лишить должников единственного жилья. / В Нижневартовске из-за чиновников фонда «Жилище» «зависло» долевое строительство. Прокуратура внесла представление на имя замгубернатора Югры. / Долги за «коммуналку» начнут списывать с банковских карт. Аналогично алиментам и кредитным долгам.

Ссылки по теме

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2016. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон: +7 (499) 136-80-96
E-mail: ndnews.msk (енотовидная собака) gmail.com; urfoorg (енотовидная собака) gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2016. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
Диалог на русском
DirectAdvert
GlobalTeaser
MediaMetrics
RedTram
Loading...
Новости Мира
MarketGid
Flag Counter