Минюст объяснил, как будут отнимать квартиры должников

Публикации за 10.01.17

Единственное жилье будут изымать у должника в том случае, если оно по размеру и стоимости «явно превышает» потребности в жилище должника и его семьи. Об этом говорится в разъяснениях Минюста к предложенному законопроекту о взыскании у должника единственного жилья.

В министерстве уточнили: закон был разработан после того, как Конституционный суд указал, что законодателю надлежит определить пределы действия запрета на взыскание единственного жилья с тем, чтобы обеспечить возможность удовлетворения имущественных интересов кредитора. Также необходимо предусмотреть гарантии сохранения жилищных условий, необходимых для нормального существования должника.

«Законопроектом установлено, что взыскание может быть обращено на принадлежащее гражданину-должнику единственное пригодное для постоянного проживания жилое помещение, только если его размер и стоимость явно превышают уровень, достаточный для обеспечения разумной потребности гражданина-должника и членов его семьи в жилище. При этом учитывается как площадь жилого помещения, так и его рыночная стоимость»,– цитирует РИА Новости разъяснения Минюста.

В Минюсте подчеркнули, что новый закон не предполагает введения какого-либо «уплотнения» и создания коммуналок. По их словам, речь не идет «о создании коммунальных квартир или отчуждении доли в праве на квартиру, принадлежащую должнику, с целью «подселения» иных лиц». «Согласно проекту, должник сам будет определять, какое жилье приобрести», – пояснили в министерстве. Наложить взыскание на единственное жилье можно будет только через суд. При этом суд в своем решении должен будет прописать обязательную сумму, которую вернут должнику. Этой суммы должно быть достаточно на приобретение квартиры в том же городе, где живет должник.

Ранее глава Федеральной службы судебных приставов (ФССП) Артур Парфенчиков ответил критикам этого закона: в твиттере он написал, что законопроект не лишит должников права на жилье. «Законопроект при обращении взыскания и предусматривает гарантию на жильё, но в пределах установленных нормативов», – написал Парфенчиков.

Ранее «Новый день» сообщал, что Минюст подготовил законопроект, который предусматривает изъятие у должников единственного жилья. Запрет на конфискацию планируется распространить только на недвижимость, которая не превышает двукратный размер госнормы по метражу на человека. Изменения предлагается внести в Гражданский процессуальный кодекс.

Москва, Зоя Березина

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