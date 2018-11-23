Верховный суд разрешил отнимать единственное жилье у должника

У должников, признанных банкротами, может быть изъято единственное жилье и выставлено на продажу для погашения долга. Такое решение вынесла судебная коллегия по экономическим спорам Верховного суда России. Конституционный суд занимает по этому вопросу противоположную позицию.

ВС РФ принял решение о возможности изъятия жилья у банкрота после рассмотрения дела россиянина Анатолия Фрущака, которому нижестоящие суды оставили в собственности пятикомнатную квартиру по делу об имущественном споре, передает «Интерфакс». Площадь квартиры составляет 198 квадратных метров, а ее стоимость оценивается в 28 млн рублей.

Судебная тяжба между Фрущаком и его кредитором Андреем Кузнецовым длится около 10 лет. Из материалов дела следует, что Фрущак задолжал кредитору около 8 млн рублей. К апрелю 2017 года сумма выросла до 13 миллионов рублей. Фрущак тогда обратился в арбитражный суд с заявлением признать его банкротом. Его просьбу суд удовлетворил и ввел процедуру реализации имущества.

Фрущак подал ходатайство об исключении из конкурсной массы квартиры, поскольку это его единственное жилье. Заявление было удовлетворено. Суды встали на его сторону, руководствуясь решением Конституционного суда, подтвердившего иммунитет единственного жилья. Позднее в Верховный суд поступила кассационная жалоба от кредитора должника, попросившего отменить судебные решения.

Представители Кузнецова накануне заявили в ВС РФ, что должник действовал недобросовестно, искусственно создав ситуацию с банкротством для уклонения от погашения задолженности, и злоупотребил своими правами, поскольку за 10 лет от Фрущака не было ни одной добровольной выплаты, только удержания с пенсии. Представитель Фрущака в ответ заявил, что долг погашается, а «злоупотребления носят защитный характер», чтобы избежать потери квартиры.

Верховный суд в итоге согласился со стороной кредитора и отменил решения всех нижестоящих судов. Дело Фрущака направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Ранее Минюст России подготовил законопроект, который позволит изымать у должников единственное жилье, если оно по размеру и стоимости «явно превышает» его потребности в жилище. Согласно предполагаемой процедуре, по решению суда жилье должника выставляется на торги, из вырученных средств гасятся долги, оставшиеся деньги достаются бывшему должнику, чтобы он купил жилье, удовлетворяющее социальным нормам. Если за три месяца после продажи старой квартиры должник не купил новую, деньги идут в бюджет муниципалитета, и он предоставляет нечто пригодное для проживания. Запрет на изъятие единственного жилья предполагается сохранить только для недвижимости, которая не превышает двукратный размер норм по метражу на человека.

В ведомстве уточнили, что проект закона может в первую очередь коснуться должников по алиментам.

Идею Минюста резко раскритиковала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. По ее оценке, в условиях экономического кризиса и снижения доходов населения такое нововведение будет работать в пользу банкиров.

Законопроект Минюста не поддержали в Общественной палате. Зачастую должниками являются граждане с небольшим достатком, которые набрали потребительские кредиты или «микрозаймы» под огромные проценты. «В результате принятия закона эти люди рискуют вообще остаться без жилья, если у них нет больше ничего, что мог бы арестовать судебный пристав», – подчеркивалось в заявлении на сайте ОП.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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