Кремль призвал доработать предложение об изъятии единственного жилья у должников

Публикации за 10.01.17

Предложение Минюста о взыскании у должника единственного жилья должно быть детально проработано. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Это одно из рабочих предложений, которое подлежит очень детальной проработке, и с юридической точки зрения, и с точки зрения правоприменения, – цитирует представителя Кремля радиостанция «Говорит Москва». – Предстоит собрать мнения многих ведомств». При этом Песков отметил, что в Кремле нет позиции по этой инициативе.

Ранее сообщалось, что Министерство юстиции России предложило изымать единственное недвижимое имущество в счет погашения долгов. Запрет на конфискацию планируется распространить только на недвижимость, которая не превышает двукратный размер госнормы по метражу на человека. Изменения предлагается внести в Гражданский процессуальный кодекс. Сегодня Минюст пояснил, как будет отнимать квартиры должников. Единственное жилье будут изымать у должника в том случае, если оно по размеру и стоимости «явно превышает» потребности в жилище должника и его семьи, разъяснили чиновники. В настоящее время действует запрет на изъятие единственного жилья должника, за исключением недвижимости, являющейся объектом ипотеки.

Москва, Светлана Петрова

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