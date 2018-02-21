Госдума пролонгировала «дачную амнистию»

Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект о продлении «дачной амнистии» на два года. Срок действия продлен до 1 марта 2020 года. Решение принято в связи с тем, что данной нормой, начиная с 2006 года, не успели воспользоваться около 1 млн граждан.

За 10 лет «амнистии» в упрощенном порядке было оформлено более 3,5 млн объектов индивидуального жилищного строительства (ИЖС) и более 7 млн земельных участков, отмечает «Интерфакс».

По словам автора законопроекта, председателя комитета Павла Крашенинникова, законопроект предлагает продлить сроки действия «дачной амнистии» в отношении объектов ИЖС еще на два года – до 1 марта 2020 года. По его словам, это позволит гражданам и дальше оформлять свои права без необходимости получать дополнительные документы.

Кроме того, законотворческая инициатива предлагает продлить до этого срока возможность установления предельных максимальных цен кадастровых работ (тарифы, расценки, ставки и т.п.) субъектами РФ, в зависимости от видов объектов недвижимости, что позволит предотвратить необоснованное завышение цен на кадастровые работы.

«Дачная амнистия» была принята в 2006 году, когда был введен упрощенный порядок оформления прав граждан на недвижимость: садовые дома, дачные и садовые земельные участки, а также объекты индивидуального жилищного строительства.

Москва, Иван Гридин

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