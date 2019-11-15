В Госдуме отрицают введение запрета на посуточную аренду квартир

Первый зампред комитета Госдумы по ЖКХ Сергей Пахомов заявил, что постановление о запрете гостиниц в жилых помещениях, подписанное главой правительства Дмитрием Медведевым, нельзя трактовать как запрет посуточной аренды квартир, о чем ранее сообщали СМИ. По словам парламентария, этот документ приводит в соответствие нормативные акты с федеральным законом, запрещающем размещать хостелы в жилых домах. Закон вступил в силу с 1 октября 2019 года. Отныне объекты подобного типа смогут работать, если они расположены в нежилом помещении.

«Краткосрочную аренду имущества никто не может ограничить в принципе. Это свобода распоряжения имуществом», – подчеркнул депутат. По его словам, это «записано везде, где только можно», сообщает «Коммерсантъ».

Парламентарий пояснил, что в постановлении речь идет о гостиничных услугах, которые предполагают соответствующий перечень требований – белье, уборка и обязательная регистрация гостей в ФМС. Но аренда жилья входит в гражданско-правовые отношения и запретить ее никто не может, указал он. «По крайней мере на сегодняшний момент об этом речи не идет и трактовать это так нельзя», – заключил Пахомов.

Ранее премьер Дмитрий Медведев подписал постановление об изменениях в Правилах пользования жилыми помещениями. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, жилое помещение в многоквартирном доме запрещено использовать для предоставления гостиничных услуг. При этом его можно использовать для ведения индивидуальной предпринимательской деятельности и профессиональной деятельности, но лишь в том случае, если это не нарушает права и интересы других граждан.

Постановление не запрещает сдавать квартиру в долгосрочную аренду. Арендатор в этом случае должен зарегистрироваться по месту пребывания.

Стоит отметить, что в тексте прямо не говорится о том, что владельцы квартир теперь не смогут сдавать жилье в суточную аренду. Однако ряд экспертов высказали опасение, что речь идет именно об этом. Юристы предположили, что вероятный запрет может породить новую практику заключения договоров долгосрочной аренды, которые будут досрочно расторгать.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 15.11.19

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