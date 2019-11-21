Россиян призвали обновить контакты в ЕГРН, чтобы знать о попытках заочных сделок с недвижимостью

Собственникам недвижимости необходимо актуализировать контактные данные в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН), чтобы оперативно получать уведомления о попытках провести дистанционные сделки с помощью электронной цифровой подписи (ЭЦП). С такой рекомендацией выступила Федеральная кадастровая палата. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ФКП.

Если в ЕГРН содержится адрес электронной почты или почтовый адрес собственника, то при поступлении электронных документов орган регистрации прав направит уведомление об этом в тот же день. Если сделка планировалась, то гражданин сможет проверить, поступили ли все нужные документы. А если разрешения на сделку не было, то узнает о попытке третьих лиц осуществить сделку без его участия. Замглавы Федеральной кадастровой палаты Марина Семенова уточнила, что уведомление о поступлении документов также позволит собственнику узнать, что злоумышленники используют электронную подпись, созданную на его имя.

В ведомстве заявили, что контакты владельца – это конфиденциальная информация, которая может использоваться только для официальных уведомлений, заверив, что контактные данные собственника не предоставляются по запросу другим гражданам, даже если они заказывают выписку сведений о чужих объектах недвижимости.

Для того чтобы добавить контактные данные или актуализировать их в ЕГРН, нужно подать заявление в ближайшем офисе МФЦ. Обратная связь с собственниками производится по указанным в заявлении электронному и почтовому адресам.

Как сообщал «Новый День», 1 ноября 2019 года в России вступили поправки в федеральный закон о государственной регистрации недвижимости, согласно которым владельцев недвижимости будут уведомлять о поступлении документов для регистрации перехода или прекращения права собственности, заверенных электронной подписью.

13 августа 2019 года вступил в силу закон, защищающий собственников недвижимости от мошенничества при дистанционных сделках с использованием электронной подписи. Теперь, если гражданин намерен разрешить сделки с электронной подписью, ему необходимо подать заявление в бумажной форме в Росреестр. В противном случае совершение заочной сделки будет невозможно. В то же время, отметили в Кадастровой палате, закон предусматривает случаи, когда электронные сделки могут совершаться без специальной разрешительной отметки в ЕГРН. Так, внесение отметки в ЕГРН не требуется, если электронная подпись выдана Федеральной кадастровой палатой Росреестра, при проведении сделок с участием нотариусов и органов власти, которые взаимодействуют с Росреестром в электронном виде.

Стоит отметить, что злоупотребления с ЭЦП не редкость на корпоративном рынке, среди юридических лиц. Также преступники пользуются высокими технологиями, чтобы отнимать недвижимость у ничего не подозревающих граждан. При этом защититься от такого вида мошенничества раньше было практически невозможно. Один из резонансных случаев произошел в Москве. В результате житель столицы лишился квартиры. По словам самого пострадавшего, он получил недвижимость в дар от своего престарелого отца и однажды обнаружил в квитанции на оплату коммунальных услуг в графе «собственник» фамилию другого человека. В Росреестре, куда мужчина обратился с документами о праве собственности на руках, ему сообщили, что квартиру он действительно подарил жителю Уфы. При этом сделка была осуществлена дистанционно и подписана с обеих сторон с использованием ЭЦП.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 21.11.19

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