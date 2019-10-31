Россиян известят о попытках заочных сделок с их недвижимостью

Владельцев недвижимости в России с 1 ноября будут уведомлять о поступлении документов для регистрации перехода или прекращения права собственности, заверенных электронной подписью, сообщили в пресс-службе Федеральной кадастровой палаты.

«В связи с поправками в федеральный закон с 1 ноября 2019 года собственников недвижимости уведомят о поступлении в регистрирующий орган электронных документов для регистрации перехода или прекращения права собственности. Благодаря этому собственник сможет своевременно выявить попытки незаконного присвоения принадлежащего ему недвижимого имущества. Уведомления будут направляться на электронные адреса, предоставленные гражданами для обратной связи», – сообщили в ведомстве.

По словам заместителя главы Федеральной кадастровой палаты Павла Чащина, запрет на заключение электронных сделок без специальной отметки в ЕГРН позволяет автоматически отклонить электронные документы на отчуждение права, даже если документы подало доверенное лицо владельца недвижимости. При этом электронная подпись позволяет проводить не только сделки с жильем, но и подать налоговую декларацию, зарегистрировать автомобиль, участвовать в электронных торгах.

Закон, защищающий собственников недвижимости от мошенничества при заочных сделках с использованием электронной подписи, вступил в силу 13 августа 2019 года. Теперь, если гражданин намерен разрешить сделки с электронной подписью, ему необходимо подать заявление в бумажной форме в Росреестр. В противном случае совершение заочной сделки будет невозможно. В то же время, отметили в Кадастровой палате, закон предусматривает случаи, когда электронные сделки могут совершаться без специальной разрешительной отметки в ЕГРН.

Важно помнить, что внесение отметки в ЕГРН не требуется, если электронная подпись выдана Федеральной кадастровой палатой Росреестра, при проведении сделок с участием нотариусов и органов власти, которые взаимодействуют с Росреестром в электронном виде.

Как сообщал «Новый День», злоупотребления с ЭЦП не редкость на корпоративном рынке, среди юридических лиц, также преступники пользуются высокими технологиями, чтобы отнимать недвижимость у ничего не подозревающих граждан. При этом защититься от такого вида мошенничества раньше было практически невозможно.

Таким образом житель столицы лишился квартиры. По словам самого пострадавшего, он получил недвижимость в дар от своего престарелого отца и однажды обнаружил в квитанции на оплату коммунальных услуг в графе «собственник» фамилию другого человека. В Росреестре, куда мужчина обратился с документами о праве собственности на руках, ему сообщили, что квартиру он действительно подарил жителю Уфы. При этом сделка была осуществлена дистанционно и подписана с обеих сторон с использованием ЭЦП.

Москва, Иван Гридин

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