Кадастровая палата уточнила применение ЭЦП в сделках с недвижимостью

В Федеральной кадастровой палате разъяснили изменения в порядке использования электронной цифровой подписи при сделках с недвижимостью. Поправки вступают в силу с 13 августа.

При отсутствии записи в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) о возможности регистрации перехода права собственности на недвижимость на основании заявления собственника в электронном виде, провести сделку дистанционно стало невозможно, передает «Коммерсант».

При этом владелец недвижимости может подать заявление о возможности проводить сделки с ЭЦП как в отношении отдельно взятого объекта, так и всех принадлежащих ему объектов. Соответствующая запись вносится в реестр недвижимости в срок до пяти рабочих дней.

Действие поправок не распространяется на цифровую ипотеку. Таким образом, не только сохраняется возможность подачи электронных сведений со стороны банков, что учитывает уже существующие механизмы цифровизации рынка, но и минимизируется риск мошенничества.

Как ранее сообщал «Новый День», злоупотребления с ЭЦП не редкость на корпоративном рынке, среди юридических лиц, также преступники пользуются высокими технологиями, чтобы отнимать недвижимость у ничего не подозревающих граждан. При этом защититься от такого вида мошенничества раньше было практически невозможно.

Таким образом житель столицы лишился квартиры. По словам самого пострадавшего, он получил недвижимость в дар от своего престарелого отца и однажды обнаружил в квитанции на оплату коммунальных услуг в графе «собственник» фамилию другого человека. В Росреестре, куда мужчина обратился с документами о праве собственности на руках, ему сообщили, что квартиру он действительно подарил жителю Уфы. При этом сделка была осуществлена дистанционно и подписана с обеих сторон с использованием ЭПЦ.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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