ЭЦП создает больше проблем, чем решает: с помощью электронной подписи мошенники могут лишить квартиры

Достижение цифровизации российской экономики – электронная цифровая подпись (ЭЦП) – стало удобным инструментом для мошенников. Выяснилось, что злоупотребления с ЭЦП давно не редкость на корпоративном рынке, среди юридических лиц. Теперь же преступники пользуются высокими технологиями, чтобы отнимать недвижимость у ничего не подозревающих граждан. При этом защититься от такого вида мошенничества практически невозможно, признают в Росреестре, а поправки в закон, которые могли бы исправить ситуацию, Минкомсвязи только разрабатывает.

История москвича, который лишился квартиры, появилась в социальных сетях. По словам самого пострадавшего, он получил недвижимость в дар от своего престарелого отца и однажды обнаружил в квитанции на оплату коммунальных услуг в графе «собственник» фамилию другого человека. В Росреестре, куда мужчина обратился с документами о праве собственности на руках, ему сообщили, что квартиру он действительно подарил жителю Уфы. При этом сделка была осуществлена дистанционно и подписана с обеих сторон с использованием ЭПЦ.

Как позже стало известно, второй участник якобы также ничего не знал о подаренной квартире. Он, как и пострадавший, никогда не выпускал электронную подпись. Лишившийся квартиры москвич обратился в полицию. У него есть подозрение, что мошенники взломали его личный кабинет на сайте госуслуг. Тогда в техподдержке мужчину заверили, что все в порядке, а злополучная сделка был проведена через три дня после взлома.

ЭЦП – это эквивалент присутствия человека на месте сделки. Получить ее можно только в удостоверяющем центре, куда нужно явиться лично и подать документы. Сделать это может и другой человек, у которого на руках будет доверенность. После выпуска электронной подписи, получившее ее лицо, может пользоваться по своему усмотрению, заверяя практически любые сделки.

«Для обращения в Росреестр необходима усиленная квалифицированная электронная подпись, которая отличается тем, что для ее формирования используются средства криптографической защиты информации, сертифицированные в ФСБ РФ, – рассказала BFM замглавы управления Росреестра по Москве Мария Макарова. – Выдать такую подпись может только удостоверяющий центр, имеющий аккредитацию Минкомсвязи России».

По мнению директора АНО «Цифровые платформы» Арсения Щельцина, именно центры, выдающие ЭЦП, являются самым слабым звеном, это не государственные структуры, а в основном коммерческие компании. «Бывает, что в каких-то определенных массово регистрируются поддельные электронные цифровые подписи», – говорит эксперт.

Согласен с этим мнением и специалист в области информационной безопасности и технологий Максим Эмм: «Ни один центр не выдает их без ксерокопии документов, без собственноручной подписи на заявлении. Потому что деятельность лицензирована, лицензию могут отобрать. Теоретически можно допустить, что там произошел какой-то сговор с сотрудниками какого-то удостоверяющего центра, их достаточно много, их сотни по России, и что они мошенническим путем как-то завладели копией паспорта на его имя, выдали документы, то тогда эта сделка могла бы произойти». Иными словами, если мошенник вступил в сговор с сотрудником такого центра, то, имея паспортные данные владельца, преступник может завладеть квартирой.

Журналисты издания 47news на себе проверили, можно ли сделать ЭЦП на другого человека. Оказалось, что предложений подобного рода в интернете предостаточно. «Я представилась, собственно, сотрудником, который ничего в этом не понимает и которому дано задание проверить и оформить ключ на директора. Директор, по нашей легенде, очень занятой человек, которому некогда куда-то ходить и у которого нет онлайн-банка. Там мне ответили, что, конечно, это можно сделать, и совсем не обязательно его приводить», – пишет корреспондент Юлия Гильмшина. Поработав немного в фотошопе, журналистка отдала копии несуществующих документов фирме, которая обещала быстро и за 7,5 тысячи рублей изготовить цифровую подпись. Через некоторое время курьер вручил Гильмшиной флешку с ЭЦП.

В Росреестре признают, что защиты от подобного вида мошенничества практически нет. Там советуют написать заявление на запрет регистрации прав без личного присутствия, но этот способ защитит только при сделках с доверенностью, но не спасет от мошенников с цифровой подписью.

«Фактически они электронный паспорт на себя изготовили, который подтверждает, что эта подпись принадлежит им. В дальнейшем они распоряжаются этой подписью так, как будто это тот самый человек, на которого эта подпись была выпущена, – сообщил «Коммерсанту» глава центра IT-исследований и экспертизы РАНХиГС Михаил Брауде-Золотарев. – И это довольно частая проблема, но в основном она была распространена на корпоративном рынке, среди юрлиц – всякие подписи на фиктивного гендиректора, бухгалтера, контракты, акты и так далее. С квартирами, мне кажется, это первая история».

В настоящее время Росреестр приостановил все сделки с этой квартирой, а материалы по этому делу были переданы в правоохранительные органы. Эксперты считают, что москвич сможет вернуть свою недвижимость, но на это потребуется время. «Сроки не прошли, обнаружено это практически сразу. Если мы говорим о том, что он не выдавал никаких доверенностей, не совершал действий при покупке, то есть нарушена была воля, квартира будет возвращена. Да, может быть, перепродадут, может быть, будут оспорены последующие сделки, но это просто судебная деятельность. Что касается уголовного дела, это будет ускорять судебный процесс, поскольку там схожие предметы доказывания будут, экспертизы», – отметил старший партнер московской коллегии адвокатов «Легис Групп» Сергей Никитенков.

Тем временем, в Минкомсвязи только готовят поправки в закон об электронной подписи. В частности, в пункт 13 об удостоверяющих центрах. По словам директора правового департамента Минкомсвязи России Романа Кузнецова, обсуждается идея передачи полномочий по выдаче сертификата юридическим лицам в ФНС. Предлагается и существенно увеличить требования к собственным средствам удостоверяющих центров и к объемам финансового обеспечения ответственности. Кроме того, число коммерческих удостоверяющих центров будет сокращаться. В течение пары лет из этого бизнеса выйдут до половины организаций.

На период внесения поправок приостанавливать выдачу ЭЦП не планируется. Гражданам, которые заподозрили неладное, следует обратиться в Минкомсвязи, назвать имя и номер СНИЛС, и там сообщат, какие сертификаты были оформлены на гражданина и когда.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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