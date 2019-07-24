Поправки в закон защитят граждан от мошенников при сделках с недвижимостью

Госдума приняла в третьем чтении поправки в закон «О государственной регистрации недвижимости». Цель изменений – предотвратить возможность отчуждения недвижимости с использованием цифровой подписи ничего не подозревающих собственников.

Документ устанавливает письменное согласие собственника недвижимости на государственную регистрацию сделок в электронной форме, сообщается на сайте Госдумы. Теперь сведения в Единый госреестр недвижимости об отчуждении объекта по заявлению с использованием цифровой подписи могут вноситься только при наличии специальной отметки о возможности такой формы подачи документов.

Отметка может быть поставлена только при наличии заявления собственника, которое он может подать в письменном виде лично, либо по почте, в этом случае заявление должно быть заверено нотариусом.

«Без такой отметки Росреестр не сможет принять к рассмотрению документы о переходе права в электронной форме, и они будут возвращены заявителю», – пояснил соавтор законопроекта глава комитета ГД по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников.

Более того, если в Росреестр поступили документы об отчуждении, подписанные ЭЦП, то регистрирующий орган должен будет в тот же день уведомить об этом собственника. В случае отказа от регистрации сделки из-за отсутствия соответствующей пометки, владельца недвижимости также должны уведомить в течение пяти рабочих дней.

Как ранее сообщал «Новый День», злоупотребления с ЭЦП не редкость на корпоративном рынке, среди юридических лиц, также преступники пользуются высокими технологиями, чтобы отнимать недвижимость у ничего не подозревающих граждан. При этом защититься от такого вида мошенничества было практически невозможно.

Таким образом житель столицы лишился квартиры, свою историю он рассказал в соцсетях. По словам самого пострадавшего, он получил недвижимость в дар от своего престарелого отца и однажды обнаружил в квитанции на оплату коммунальных услуг в графе «собственник» фамилию другого человека. В Росреестре, куда мужчина обратился с документами о праве собственности на руках, ему сообщили, что квартиру он действительно подарил жителю Уфы. При этом сделка была осуществлена дистанционно и подписана с обеих сторон с использованием ЭПЦ.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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