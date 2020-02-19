Квартиры в новостройках подорожали до рекордного уровня

За шесть лет стоимость квартир в новых домах выросла почти на 40% и достигла исторического максимума. Цены на недвижимость подстегиваются увеличением себестоимости строительства, переходом отрасли на эскроу-счета, а также дешевеющей ипотекой.

С 2014-го по 2019 год средняя стоимость жилья в новостройках в крупных городах России выросла на 38,6% – до 107,3 тыс. рублей за 1 кв. м., пишут «Известия» со ссылкой на данные, полученные от участников российского рынка недвижимости. В статистике учитывается жилье во всех сегментах, за исключением элитного, в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Краснодаре, Сочи и Перми.

Самое значительно повышение произошло в 2019 году, когда первичное жилье выросло в цене на 10%, что обусловлено несколькими факторами. Так девелоперы были вынуждены перейти на проектное финансирование, то есть эскроу-счета, что добавляет 6-15% к себестоимости проекта. По данным независимых экспертов, средние кредитные ставки для девелоперов составляют 12-14%, а иногда достигают 18%. Застройщики вынуждены распределять процентную нагрузку на покупателей квартир.

Вторая причина – рост себестоимости строительства. На него повлияли увеличение ставки налога на добавленную стоимость с 18% до 20%, а также долгосрочное ослабление рубля. Почти все базовые отрасли экономики косвенно зависят от импортных технологий, материалов, оборудования. Поэтому девальвация рубля в 2014-2015 годах и в 2018-м привела к росту цен, в том числе на недвижимость, поясняют аналитики.

Немаловажную роль сыграла и доступность ипотечных кредитов. В декабре 2014 года ставки по ипотеке взлетели до 17-20%, но постепенно снижались по мере снижения ключевой ставки ЦБ и в конце прошлого года достигли 8,7-9% годовых. Стоимость жилья выходит за рамки финансовых возможностей большинства желающих купить квартиру, однако снижающиеся ипотечные ставки пока что снимают несоответствие между ценами на недвижимость и возможностями клиентов.

Вместе с тем, застройщики пытаются предотвратить кризис доходов у потенциальных покупателей и уменьшают площадь жилья. Например, в Москве однокомнатные квартиры в среднем уменьшились с 42,3 кв. м до 40,6 кв. м, двухкомнатные – с 63,5 кв. м до 62,1 кв. м.. Причем квартиры уменьшались не только в массовом сегменте, но и в бизнес-, премиум- и элитном классах.

Эксперты едины во мнении, что в ближайшие годы цены на жилье продолжат расти. Всё больше девелоперов станут использовать кредитные средства для строительства. Ранее Совет Федерации прогнозировал, что за два года цены на квартиры в новостройках могут вырасти на 25%.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 18.02.20

В Курганской области вынесен приговор бизнесмену Бычкову, который грозился сорвать отопительный сезон. / В Кургане горела жилая высотка: люди стояли на балконах и просили о помощи, есть погибшие. / В России хотят ввести запрет на отключение услуг ЖКХ за долги. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»