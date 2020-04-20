Госдума введет новые правила отношений между дачниками

Госдума подготовила поправки, дабы регулировать споры между соседями по дачам, рассказал председатель комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников, пишет «РГ».

По его словам, поправки обеспечат разумные ограничения для собственника земельного участка, которые он должен соблюдать ради сохранения интересов соседей. Так, отметил Крашенинников, собственник не сможет формально возражать против исходящих с соседнего участка воздействий в виде шума, дыма, газов, пепла, запахов и другого.

Новые поправки позволят терпеть и не вмешиваться в происходящее, пока воздействия со стороны соседей не повлияют на применение его земельного участка или «оказывает такое влияние, которое не превышает установленных нормативов». И только в этом случае можно будет потребовать от соседей устранить нарушения. «Действует общий принцип: мои права заканчиваются там, где начинаются права других», – отметил народный избранник.

Новые поправки также запрещают строительство колодцев, которые помешают поступлению воды на соседний участок, возведению канализационных сооружений, загрязняющих соседний участок. Депутат пояснил, что в законопроекте также будет закреплено понятие, что земля и находящееся на ней будут составлять единый объект с одним кадастровым номером.

Собственнику будет запрещено возводить здания или сооружения, которые «повлекут недопустимое воздействие на соседний земельный участок». В этом случае будет предусмотрен снос сооружения. Собственник соседнего участка своими действиями не должен нарушать инсоляцию участка соседей, «если это выходит за разумные пределы», пояснил парламентарий. Кроме того, в законопроекте решено уточнить даже такие детали, кто вправе собирать плоды дерева, что упали на соседний участок.

Москва, Иван Гридин

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