Россияне стали массово скупать коммерческую недвижимость

Россияне устремились скупать коммерческую недвижимость в больших количествах, сообщают «Известия» со ссылкой на участников рынка. В 2020 году спрос на малые торговые помещения (60-90 квадратных метров) на первых этажах домов в России вырос на 25-30%, на офисы, площадью в 30-50 «квадратов» – на 10-15%, рассказал руководитель направления коммерческой недвижимости федеральной компании «Этажи» Антон Лескин.

Отмечается, что среди покупателей помещений стрит-ритейла стало много обычных граждан. Их доля увеличилась до 80%, указал он. «Коммерческая недвижимость стала доступнее для массового покупателя, теперь в такие «квадраты» вкладываются и пенсионеры, и молодые люди до 35 лет. Еще несколько лет назад на рынке был небольшой объем предложения бюджетных вариантов, со временем сегмент наполнился новыми и доступными объектами», – отметил эксперт.

Спрос в последнее время на коммерческую недвижимость на первых этажах зданий возрос в среднем на 16%, чем годом ранее, подтвердил тенденцию директор по аналитике «Циан. Коммерческая недвижимость» Александр Павленко.

Рост спроса на коммерческую недвижимость, по мнению партнера Colliers International Станислава Бибика, вызван тем, что из-за увеличения стоимости жилой недвижимости доходность от их аренды стала непривлекательной. При этом доходность коммерческих помещений на первых этажах составляет 10-12% годовых в рублях, тогда как квартир в аренду – в районе 4-5%.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 20.01.21

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