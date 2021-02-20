Минфин предлагает выдавать льготную ипотеку на строительство частных домов

Министерство финансов России предложило распространить льготную программу «Семейная ипотека» на строительство частных домов. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства. Минфин уже подготовил проект соответствующего постановления правительства и разместил для общественного обсуждения.

Речь идет о выдаче ипотечных кредитов под 6% годовых на приобретение земельного участка под строительство жилых домов или строительство частного дома на уже имеющемся участке.

«Мы рассчитываем, что расширение программы поможет большему числу семей с детьми улучшить свои жилищные условия», – подчеркнул замглавы Минфина Алексей Моисеев. Более того, по его мнению, снижение процентной ставки на индивидуальное жилищное строительство придаст новый импульс этому направлению.

За время действия программы «Семейная ипотека под 6 % годовых» выдано 129,4 тыс. кредитов на сумму 344,3 млрд рублей. Из них в минувшем году – 78,8 тыс. кредитов на 214,9 млрд руб. Субсидий из федерального бюджета предоставлено на сумму 6,3 млрд рублей, из них в 2020 году -4,9 млрд.

Как сообщал «Новый День», нынешняя программа льготной ипотеки на покупку квартир в новостройках под 6,5% годовых была запущена в апреле 2020 года по предложению президента РФ в качестве одной из мер по поддержке во время пандемии. Действие программы должно было завершится в ноябре 2020 года. Однако в октябре правительство продлило программу до 1 июля 2021 года.

Программа позволяет взять льготную ипотеку на сумму до 12 млн рублей в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Ленинградской области и до 6 млн рублей – в остальных регионах. Льготная ипотека спровоцировала резкий спрос и цены на недвижимость, что было особенно заметно в Москве, Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

15 февраля президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с Банком России проработать вопрос о продлении программы до 2024 года.

Ранее в ЦБ выступили за постепенное сворачивание льготной ипотеки. Глава департамента финансовой стабильности Банка России Елизавета Данилова считает, что данная программа утрачивает свою социальную направленность, и указывает на большой инвестиционный спрос на жилье, наблюдаемый в крупных городах. Если продлять льготную ипотеку, то только в регионах с наиболее сложной ситуацией на рынке жилья, полагает она.

Позже Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что доступность ипотеки следует обеспечивать адресными мерами, в том числе посредством поддержки молодых семей и заемщиков в регионах. При этом она вновь предупредила о риске возникновения пузыря на финансовом рынке: «Ставки по ипотеке не должны противоречить рыночным тенденциям».

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 20.02.21

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