Не для всех регионов: в России хотят постепенно отменить льготную ипотеку

Центробанк России выступает за постепенное сворачивание льготной ипотеки под 6,5%. Об этом заявила глава департамента финансовой стабильности Банка России Елизавета Данилова. Она полагает, что данная программа утрачивает свою социальную направленность, отмечая, что в крупных городах наблюдается большой инвестиционный спрос на жилье. По мнению Даниловой, если продлять льготную ипотеку, то только в регионах с наиболее сложной ситуацией на рынке жилья.

«Льготная программа должна постепенно сворачиваться, чтобы не приводить к избыточным рискам. Важно следить за динамикой цен на жилье – они в последние годы довольно быстро росли, отчасти на фоне роста ипотеки, отчасти из-за недостаточного предложения жилья», – цитирует главу департамента ЦБ РИА «Новости».

Данилова считает, что программу следует «продлить таргетированно на те регионы, где отмечается более сложная ситуация на рынке жилья и где она будет необходима».

Представитель ЦБ отметила, что изначальная цель льготной ипотеки – сделать жилье доступным широким слоям населения, однако она не достигается из-за большого инвестиционного спроса на жилую недвижимость, особенно, в крупных городах. Программа льготной ипотеки действует во всех регионах, однако самая большая доля сделок по ней приходится на регионы с повышенным ценовым давлением – Москву, Подмосковье, Санкт-Петербург, Ленобласть и Краснодарский край, указала Данилова.

Богатые граждане, пояснила Данилова, используют жилье для вложения сбережений, что провоцирует рост цен. «Чем больше цены растут, тем более интересны эти покупки (в том числе с использованием льготной ипотеки), что еще сильнее стимулирует рост цен», – констатировала она.

Программа льготной ипотеки на покупку квартир в новостройках под 6,5% годовых была запущена в апреле в качестве одной из мер по поддержке во время пандемии Covid-19. В октябре правительство продлило программу до 1 июля 2021 года.

По данным «Дом.РФ», в 2020 году в России зафиксирован абсолютный рекорд по выдаче ипотеки: россияне взяли 1,7 млн ипотечных кредитов на сумму 4,3 трлн рублей. Беспрецедентный рост ипотечного кредитования в компании объяснили как снижением ставок по рыночным кредитам, так и запуском льготной ипотечной программы на новостройки под 6,5%. При этом рекордный рост ипотеки, считают в «Дом.РФ», не привел к образованию «пузыря»: ипотечное кредитование остается наиболее качественным сегментом рынка кредитования физлиц.

Добавим, что, по оценке «Дом.РФ», рост цен на новостройки в России по итогам девяти месяцев прошлого года составил 10,5%, половину повышения стоимости обеспечила льготная госпрограмма по ипотеке. Согласно прогнозу деловеперов, подорожание «квадрата» в новостройках в 2021 году будет выше инфляции и составит 12%, а в Москве достигнет 20%.

Москва, Наталья Петрова

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