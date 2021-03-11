Мишустин дал месяц на решение судьбы льготной ипотеки

Глава правительства РФ Михаил Мишустин по итогам встречи с членами Совета палаты Совета Федерации дал немногим больше месяца на подготовку предложений по дальнейшей реализации программы льготной ипотеки.

«До 15 апреля Минфин и Минстрой совместно с Банком России подготовят предложения по дальнейшей реализации льготных ипотечных программ», – сообщается на сайте кабмина.

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина в интервью «Известиям» перечислила 24 региона, где может быть продлена льготная ипотека на новостройки под 6,5% годовых. По ее словам, в этих субъектах спрос на жилье полностью не восстановился, а уровень потенциального предложения на первичном рынке выше, чем в среднем по России. Набиуллина при этом вновь высказалась за сворачивание программы льготной ипотеки, отметив, что она уже исчерпала себя. «Появились негативные эффекты: дополнительный спрос, который стимулируется льготной ипотекой, уходит прежде всего в рост цен», – пояснила Набиуллина.

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в свою очередь заявил, что правительство готово рассматривать совместно с ЦБ «все предложения по дальнейшему продлению льготных ипотечных программ» (цитата по ТАСС). При этом он уточнил, что список из 24 регионов, озвученный главой ЦБ, кабмин не рассматривал.

Как сообщал «Новый День»,программа льготной ипотеки на покупку квартир в новостройках под 6,5% годовых была запущена в апреле 2020 года по предложению президента РФ в качестве одной из мер по поддержке во время пандемии. Действие программы должно было завершиться в ноябре 2020 года. Однако в октябре правительство продлило программу до 1 июля 2021 года.

Программа позволяет взять льготную ипотеку на сумму до 12 млн рублей в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Ленинградской области и до 6 млн рублей – в остальных регионах. Льготная ипотека спровоцировала резкий спрос и цены на недвижимость, что было особенно заметно в Москве, Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

15 февраля президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с Банком России проработать вопрос о продлении программы до 2024 года.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 11.03.21

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