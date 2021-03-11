Глава ЦБ допустила продление льготной ипотеки в 24 регионах

Глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина перечислила 24 региона, где возможно продление действия программы льготной ипотеки на новостройки под 6,5% годовых, пишут «Известия».

По ее словам, программа была эффективна в качестве антикризисной меры, но уже исчерпала себя, потому ее следует сворачивать. «Появились негативные эффекты: дополнительный спрос, который стимулируется льготной ипотекой, уходит прежде всего в рост цен», – пояснила Набиуллина.

Она отметила, что сохранить льготную ипотеку еще на какое-то время можно в тех регионах, где спрос на жилье полностью не восстановился. Уровень потенциального предложения на первичном рынке в таких субъектах выше, чем в среднем по России.

Среди кандидатов на продление программы оказались: Башкирия, Удмуртия, Мордовия, Алтай, Дагестан, Чечня, Ингушетия, Ставропольский край, Новосибирская, Ростовская, Челябинская, Ярославская, Саратовская, Волгоградская, Тверская, Ульяновская, Кировская, Ивановская, Оренбургская, Омская, Псковская, Астраханская, Томская и Курганская области.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 10.03.21

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