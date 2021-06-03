Кабмин России анонсировал скорое решение по льготной ипотеке

Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что правительство рассматривает варианты продления льготной ипотеки под 6,5%. По его словам, решение будет принято в ближайшее время.

Глава Минфина отметил, что власти не могут постоянно реализовать антикризисные меры, коей является льготная ипотека. Сейчас рассматриваются «вопросы о продолжении программы льготной ипотеки», но с новыми параметрами, добавил Силуанов, сообщает РИА «Новости».

По его словам, окончательное решение по этой программе будет принято в ближайшее время.

Напомним, программа льготной ипотеки на покупку квартир в новостройках под 6,5% годовых была запущена в апреле 2020 года по предложению президента РФ в качестве одной из мер по поддержке во время пандемии. Действие программы должно было завершиться в ноябре 2020 года. Однако в октябре правительство продлило программу до 1 июля 2021 года.

Программа позволяет взять льготную ипотеку на сумму до 12 млн рублей в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Ленинградской области и до 6 млн рублей – в остальных регионах. Льготная ипотека спровоцировала резкий спрос и цены на недвижимость, что было особенно заметно в Москве и Санкт-Петербурге.

15 февраля президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с Банком России проработать вопрос о продлении программы до 2024 года.

Надо отметить, что ЦБ неоднократно высказывался за сворачивание льготной ипотеки, отмечая, что эта программа уже исчерпала себя и грозит рисками на ипотечном рынке. По мнению регулятора, программу можно сохранить в отдельных регионах для поддержания спроса на жилье.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 03.06.21

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