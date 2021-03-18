«Должен быть дифференцированный подход»: кабмин обсуждает критерии продления льготной ипотеки

Замминистра строительства и ЖКХ России Никита Стасишин сообщил, что правительство обсуждает возможные критерии продления программы льготной ипотеки на новостройки после 1 июля 2021 года.

«Мы сегодня внутри правительства это обсуждаем. Но самое основное, мы считаем, что во всех регионах ипотека должна быть доступной», – цитирует чиновника ТАСС.

По словам замминистра, Минстрой считает, что льготную ипотеку следует продлевать по всей стране, но при этом придерживаться дифференцированного подхода к регионам.

Стасишин при этом заявил о необходимости увеличивать объем жилищного строительства во всех городах и регионах России. «При этом понятно, что приоритет на 41 агломерацию, потому что на нее приходится порядка чуть больше половины всего объема жилищного строительства», – сказал чиновник.

Ранее глава кабмина РФ Михаил Мишустин поручил Минфину и Минстрою совместно с Центробанком до 15 апреля подготовить предложения по дальнейшей реализации программы льготной ипотеки.

Руководитель ЦБ Эльвира Набиуллина в свою очередь перечислила 24 региона, где может быть продлена льготная ипотека на новостройки. Среди кандидатов на продление программы оказались Башкирия, Удмуртия, Мордовия, Алтай, Дагестан, Чечня, Ингушетия, Ставропольский край, Новосибирская, Ростовская, Челябинская, Ярославская, Саратовская, Волгоградская, Тверская, Ульяновская, Кировская, Ивановская, Оренбургская, Омская, Псковская, Астраханская, Томская и Курганская области. По словам Банка России, в этих субъектах спрос на жилье полностью не восстановился, а уровень потенциального предложения на первичном рынке выше, чем в среднем по России. Набиуллина при этом вновь высказалась за сворачивание программы льготной ипотеки, отметив, что она уже исчерпала себя.

Напомним, программа льготной ипотеки на покупку квартир в новостройках под 6,5% годовых была запущена в апреле 2020 года в качестве одной из мер по поддержке во время пандемии. Действие программы должно было завершиться в ноябре 2020 года. Однако в октябре правительство продлило программу до 1 июля 2021 года.

Программа позволяет взять льготную ипотеку на сумму до 12 млн рублей в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Ленинградской области и до 6 млн рублей – в остальных регионах. Льготная ипотека спровоцировала резкий спрос и цены на недвижимость, что было особенно заметно в Москве, Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

15 февраля президент РФ Владимир Путин поручил правительству совместно с Банком России проработать вопрос о продлении программы до 2024 года.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 17.03.21

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