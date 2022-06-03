В России предлагают строить из металла дома и школы на фоне падения экспорта

Минстрой разработал план по увеличению использования стали при строительстве. Это должно подстегнуть спрос на металл, который просел из-за запрета импорта в ЕС. Об этом пишет РБК.

Использовать больше стали предлагается при возведении школ, детсадов и жилья, в том числе в рамках программ реновации, сообщает агентство. Некоторые госкомпании уже получили соответствующий проект плана. Впрочем, в Минстрое не стали уточнять, когда эта инициатива будет полностью реализована.

«Цель реализации плана – остановить наблюдаемое снижение спроса на сталь и обеспечить его быстрое восстановление», – пояснил представитель компании Evraz, которая среди прочих участвовала в разработке документа.

«Учитывая, что строительный сектор является основным драйвером потребления металла, данный план позволит увеличить потребление и листового, и сортового проката, и труб», – отметили в пресс-службе Минпромторга.

К концу года планируется разработать специальные правила по проектированию жилья на стальном каркасе, а также «оптимизировать требования к огнестойкости несущих стальных строительных конструкций при сохранении уровня безопасности людей и материальных ценностей», следует из документа.

По данным Ассоциации развития стального строительства, в России на стальном каркасе строится не более 13,5% зданий, в то время как в США доля таких построек составляет около 65%. Такие конструкции традиционно используются в строительстве небоскребов и коммерческой недвижимости, паркингов.

В Советском Союзе были примеры строительства жилья на стальном каркасе, по такой технологии построены сталинские высотки в Москве, но массовой технология не стала из-за дороговизны и приоритетного использования металла в военной промышленности. Сейчас на стальном каркасе строится меньше 1% жилья в России.

Москва, Зоя Осколкова

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