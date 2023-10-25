Один из крупнейших застройщиков Китая находится на грани дефолта

Девелоперская компания Country Garden (CG), занимающая второе место по объемам строительства в Китае, оказалась на грани банкротства. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным аналитиков, CG не смогла выплатить купоны по бондам на сумму 15,4 млн долларов в течение 30-дневного льготного периода. Крайний срок оплаты прошел 18 октября. При этом сама компания пока не заявляла о дефолте.

Известно, что девелопер не предоставил плана по решению проблемы, как обещал в начале октября. Если поступит запрос как минимум от четверти владельцев облигаций CG, номинальный держатель бумаг Citicorp International объявит о требовании немедленной выплаты основного долга и процентов по нему.

У застройщика на данный момент 3000 незавершенных проектов на рынке недвижимости – это почти в четыре раза больше, чем у лидера рынка Evergrande. Новость о дефолте Country Garden станет для китайского рынка сильным потрясением.

Пекин, Зоя Осколкова

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