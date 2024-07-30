Обманутых дольщиков могут освободить от оплаты НДФЛ

Председатель комитета Госдумы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов во вторник, 30 июля, заявил, что в нижнюю палату парламент внесен законопроект об освобождении от налога на доходы физических лиц (НДФЛ) компенсационных выплат обманутым дольщикам, которые те получили за счет региональных средств с начала 2020 года, – сообщает РИА Новости.

В интервью агентству Нилов сказал: «Мы вносили законопроект, который уже сегодня является законом, дающим право не взимать подоходный налог с тех обманутых дольщиков, кому компенсировали регионы, однако все, что было до срока вступления закона в силу, все равно облагалось налогом. По просьбе наших граждан, попавших в эту историю, внесены дополнительные изменения. Для компенсации уже выплаченных налогов могут внедрить систему зачета. Таким образом, дольщики, еще не получившие возмещение, будут освобождены от уплаты налога, а для граждан уже внесших НДФЛ предусмотрят компенсацию».

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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