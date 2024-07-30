российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 30 июля 2024, 18:41 мск

Новости Недвижимость

Новости, Кратко, Популярное

Обманутых дольщиков могут освободить от оплаты НДФЛ

Фото: официальный сайт Госдумы РФ

Председатель комитета Госдумы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов во вторник, 30 июля, заявил, что в нижнюю палату парламент внесен законопроект об освобождении от налога на доходы физических лиц (НДФЛ) компенсационных выплат обманутым дольщикам, которые те получили за счет региональных средств с начала 2020 года, – сообщает РИА Новости.

В интервью агентству Нилов сказал: «Мы вносили законопроект, который уже сегодня является законом, дающим право не взимать подоходный налог с тех обманутых дольщиков, кому компенсировали регионы, однако все, что было до срока вступления закона в силу, все равно облагалось налогом. По просьбе наших граждан, попавших в эту историю, внесены дополнительные изменения. Для компенсации уже выплаченных налогов могут внедрить систему зачета. Таким образом, дольщики, еще не получившие возмещение, будут освобождены от уплаты налога, а для граждан уже внесших НДФЛ предусмотрят компенсацию».

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Метки / Госдума

Госдума легализовала майнинг криптовалюты в России / Владельцев телеграм-каналов и аккаунтов соцсетей обязали регистрироваться в Роскомнадзоре / Официальная цифровая слежка: Госдума дала добро на эксперимент с обработкой видео, фото и аудиозаписи москвичей / «Уступаем самим себе из 1990-х…» В Госдуме назвали главные проблемы высшего образования в России / Госдума запретила треш-стримы / «Политика в никуда…» Финансово-экономический блок правительства и Центробанк не выполняют поручения Путина / Новое подорожание? В стоимость обучения в вузах включат содержание и ремонт общежитий / В России могут поставить мигрантов на воинский учет

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Недвижимость, Политика, Россия, Экономика, Госдума,