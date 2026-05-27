В кабмине РФ почти согласовали новые условия семейной ипотеки

Правительство России практически завершило согласование изменений в условия льготной программы «Семейная ипотека». Об этом сообщил замминистра строительства и ЖКХ Никита Стасишин.

«По поводу изменений в правила семейной ипотеки. Мы практически обо всем договорились. Не так это просто оказалось как раз с точки зрения расчета влияния на демографию, а не на объемы выдачи. Дьявол был, как говорится, в деталях, но мы очень скоро с Минфином и с коллегами из Минтруда разногласия пройдем», – сказал замглавы Минстроя, выступая в Госдуме (цитата по ТАСС).

Ранее глава правительства РФ Михаил Мишустин поддержал дифференцированную ставку по семейной ипотеке, которая будет зависеть от числа детей. Он поручил Минфину и Минстрою до 1 июля проработать предложения о введении дифференцированного подхода к семейной ипотеке.

Также сообщалось, что Минфин РФ предложил с 1 июля повысить ставку по семейной ипотеке в случаях, когда один из родителей не состоит в браке и не прописан по одному адресу с ребенком или получает новый жилищный кредит. По данным издания на строительную тематику «Московская перспектива», Минстрой концептуально согласился с этими идеями, но считает, что нововведение не должно иметь обратной силы и не должно касаться договоров, которые оформлены с 1 февраля. В ведомстве настаивают, что изменения должны действовать лишь после даты вступления в силу закона. О том, насколько может повыситься ставка, не уточняется.

Сегодня стало известно, что Минфин предлагает внести еще одно изменение условия выдачи семейной ипотеки – нее давать ее тем, у кого уже есть непогашенная льготная ипотека, оформленная до 23 декабря 2023 года.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube