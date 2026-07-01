ВС РФ утвердил подходы к оспариванию сделок с недвижимостью после резонансного дела Долиной

Верховный суд России подготовил обзор судебной практики по делам об оспаривании сделок с жилой недвижимостью после нашумевшего дела о продаже квартиры певицы Ларисы Долиной. В нем сформированы единые подходы по рассмотрению споров, когда одна из сторон заявляет, что пошла на продажу квартиры под влиянием мошенников, как это было в деле Долиной. Об этом сообщили в пресс-службе Верховного суда РФ.

По поручению председателя ВС РФ Игоря Краснова утверждены отдельные подходы к рассмотрению подобных исков, чтобы судебная практика была предсказуемой и понятной для граждан. «Важно не просто изложить правовые позиции, а подать материал так, чтобы он был доступен и для опытного судьи, и для молодого специалиста, и для гражданина, который хочет разобраться в вопросе», – подчеркнул Краснов на заседании заседание Президиума Верховного суда России.

В обзоре разъясняется, что заблуждение продавца о мотивах сделки с жильем само по себе не является достаточно существенным основанием для признания ее недействительной на основании статьи 178 Гражданского кодекса РФ.

При рассмотрении подобных споров судам «следует принимать во внимание добросовестное поведение другой стороны, а также наличие у нее возможности распознать заблуждение, под влиянием которого действовал гражданин, совершая сделку», – пояснили в ВС РФ. При этом обеим сторонам оспариваемой сделки судом должен быть предоставлен равный объем защиты, указано в обзоре.

Для признания недействительной сделки, совершенной гражданином, не способным понимать значение своих действий или руководить ими, необходимо доказать, что в момент сделки такое состояние действительно имело место. Уклонение от исследования психического состояния может являться основанием для отказа в удовлетворении его иска.

Кроме того, сделка купли-продажи квартиры, совершенная продавцом под влиянием обмана со стороны третьих лиц, может быть признана судом недействительной при условии, что другой участник сделки знал или должен был знать об обмане.

ВС РФ также указал, что при установлении сделки недействительной в результате обмана и в случае, если стороны уже успели осуществить взаимные передачи, суд применяет двустороннюю реституцию (возврат в исходное положение).

При разрешении споров о признании недействительной сделки по продаже жилья, находившегося в совместной собственностью бывших супругов, суду необходимо выяснить, знал ли покупатель либо должен был знать, что продавец не обладал необходимыми полномочиями на совершение сделки без согласия другого собственника

Напомним, Лариса Долина летом 2024 года продала свою 236-метровую квартиру в Хамовниках Полине Лурье за 112 млн рублей и позже объявила, что совершила сделку под влиянием телефонных мошенников, отдав им деньги. Певица оспорила сделку по продаже квартиры. В марте 2025 года Хамовнический суд Москвы удовлетворил иск Долиной к Лурье, признав право собственности на спорную недвижимость за артисткой. В удовлетворении встречных требований Лурье о выселении суд отказал.

В ноябре второй кассационный суд отклонил жалобу Лурье и оставил право собственности на квартиру за Долиной. В итоге добросовестная покупательница жилья осталась и без квартиры, и без денег. Покупательница подала жалобу в Верховный суд России, который отказал Долиной в оспаривании сделки. В итоге право собственности на квартиру осталось за Лурье.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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