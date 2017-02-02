«Отец начал реформы, а сын притормозил...» – случайные и неслучайные события, родившие 17-й год / К 100-летию революции: мифы, анализ, прогнозы

Публикации за 02.02.17

Россия вступила в год 100-летнего юбилея революций 1917 года. Уже через месяц мы будем отмечать годовщину февральских событий, а в ноябре – октябрьских. О том, в каких случаях «раскачивать лодку» начинает Государственная дума, к чему приводят проблемы на предприятиях оборонно-промышленного комплекса и чего следует опасаться сегодняшним властям – NDNews.ru побеседовал с кандидатом исторических наук, доцентом кафедры истории России Департамента истории УрФУ Юрием Величко.

НД: Здравствуйте, Юрий Владимирович! Россия стоит на пороге столетия со дня Февральской революции 1917 года. Как вы считаете, станет ли столетие февральской и октябрьской революций причиной для пересмотра причин и следствий этих событий в общественных и политических кругах?

Ю.В.: Да, политические круги наверняка будут использовать этот во всех отношениях выдающийся год. Но я всегда говорю своим студентам: история не терпит сослагательного наклонения. Понять, почему наше общество – такое, а не другое, можно, только понимая, какой путь оно прошло. Важно не навязывать мифов. Нет, конечно, они имеют право на существование – некоторые люди не могут без мифов. Кому-то вообще история неинтересна, это его право. Но я против того, чтобы какой-то миф делали обязательным для всех.

Какие мифы о революции самые распространенные?

Например, миф – то, что большевики с самого начала революционных событий пользовались широкой поддержкой народных масс. Изначально это была небольшая партия, которая в ходе революции, начавшейся в феврале, увеличила количество сторонников за счёт активности своих вождей. После отречения Романовых просто не нашлось политика, кроме Ленина, который сумел бы взять и удержать власть.

В чем вы видите основные ошибки Романовых, приведшие к революции?

Это были ошибки нескольких поколений, начиная с момента отмены крепостного права. Феодализм – общество медленно меняющееся, а капитализм требует постоянного изменения. Романовы этого вовремя не поняли. Александр II начал реформы, его сын – притормозил, после чего началось революционное движение. А внук, Николай, в силу особенностей характера, проводит непоследовательную политику. У него не было ни воли его отца, ни реформаторского таланта деда. Он не мог ни договориться с оппозицией, ни подавить ее. Известный историк Георгий Катков проводит параллели между характером Николая и известными персонажами Достоевского – Алёшей Карамазовым и князем Мышкиным. Его отречение полностью дезорганизовало монархический лагерь и выпустило наружу новые политические силы, которые не обладали политическим опытом. Начался эксперимент: сначала – с участием слабой демократический власти, а потом – совершенно иной. Ленин и его соратники считали, что начали мировую социалистическую революцию, которая распространится на все остальные страны. Они ошиблись.

Насколько разнообразен был политический ландшафт к февралю 1917 года?

Надо начать с того, что легальных политических партий вообще не было, – упущение со стороны властей весьма существенное. Фактически общественные объединения действовали, большинство из них полиция не ловила, но и официально их не признавали. Было три основных крыла. Во-первых, консервативные объединения – Союз русского народа, Союз Михаила Архангела и им подобные – за ними потом закрепилось название «черносотенцы». Затем либералы – это конституционные демократы, или «кадеты» и «Союз 17 октября» – т.н. октябристы; и, наконец, социалисты – «народнического» разлива (эсеры), и социал-демократы, марксисты – РСДРП, с двумя течениями – большевики и меньшевики.

Можно ли говорить о Думе того времени как полноценном представительном органе власти?

Отношения между Думой и императором тогда были непростые. Царь мог принимать законы без участия Думы, мог распустить ее своим решением. Верхи не желали допускать «наверх» активных граждан, избирательная система была крайне архаичная, с многоступенчатой системой выборщиков для «низших» сословий. Первая мировая война еще больше обострила существующие противоречия между властью и обществом.

В 1917 году работала Дума IV созыва, избранная в 1912 году. Большинство в ней составляли либералы и правые, большевиков было всего 6 из 442. В 1914 году на волне патриотизма Дума единогласно одобрила выделение военных кредитов. Но в 1916 году компромиссам между Думой и императором пришел конец: Николай отвергал все предложения депутатов. После Брусиловского прорыва депутаты опасались, что если война закончится, а они не укрепят свое политическое положение, то после победы им уже ничего будет не достичь. Именно Дума начала «раскачивать лодку», «кадетами» провозглашалось, что страна находится во власти темных сил, а императора обвиняли чуть ли не в национальной измене.

Мог ли Николай предотвратить февральские события?

В начале 1917 года, когда Дума была на каникулах, им снова было сделано много ошибок. Началась министерская чехарда, на высокие посты назначались слабые, недееспособные министры. В феврале развернулись события на Путиловском заводе. Сначала завод был частным, выполнял военные заказы, а потом его выкупило государство, которое не устраивали качество и цена продукции. Новые собственники не договорились с огромным рабочим коллективом и не придумали ничего лучше, как отправить всех в неоплачиваемый отпуск. Одновременно по городу поползли слухи, что в Петрограде кончается хлеб, и скоро будут введены хлебные карточки. В среду, 23 февраля по старому стилю (8 марта по новому стилю), начались многотысячные забастовки и демонстрации. Все еще могло обойтись, но царь импульсивно бросил на разгон демонстрантов генерала Хабалова – только что назначенного начальника Петроградского военного округа. В воскресенье, 26 февраля, военные открыли по демонстрантам огонь, и это стало началом революции. Напомню, что первая русская революция 1905 года тоже началась после применения властями силы – Кровавого воскресенья, 9 января, и тут была повторена та же ошибка. Против стрельбы по согражданам выступила сама армия. Местные власти утратили контроль над событиями. Восставшие выпустили из тюрем политических заключенных, был создан Совет рабочих и солдатских депутатов. Одновременно вышедшей с каникул Госдумой был создан Временный комитет. Наступила эпоха двоевластия.

Узнав обо всем этом, царь Николай снова повел себя непоследовательно. Под давлением окружавших его генералов 2 марта он отрёкся от престола сначала в пользу цесаревича Алексея, потом внезапно изменил свое решение, решив передать престол своему брату Михаилу. Но Временное правительство не могло гарантировать Михаилу даже личной безопасности, что побудило того отказаться от принятия престола. 5 марта царская семья была арестована. Начался новый период в истории.

Была ли вероятность остановиться на этом, не допустив Октябрьской революции?

Многие отдельные события в истории второй русской революции – случайны, но не случайна сама революция. Если бы не пала династия Романовых, у Ленина не было бы шансов. А если бы Ленин погиб между февралем и октябрем – не было бы октябрьского переворота, его соратники не решились бы на это без него. Именно он настаивал на превращении буржуазной революции в социалистическую. Но первый Съезд советов рабочих и солдатских депутатов в июне 1917 чуть было не похоронил планы Ленина: коалиция кадетов и социалистов поддержала Временное правительство, одобрила идею наступления на всех фронтах, поддержала продолжение войны. Ленин подустал и поехал на дачу к Бонч-Бруевичу под Выборгом.

В перестройку широко распространился миф, что Ленин брал деньги у германского Генштаба, достоверен ли он?

Немцы общались с неким товарищем Сашей Парвусом. Этот персонаж был сторонником перманентной революции и считал Россию прибежищем варварства и феодализма. Именно Парвус убедил германский генштаб дать денег большевикам. Но когда Парвус пришел с ними к Ленину – Ленин отказался. Но Парвус развернул в России активную коммерческую деятельность – основал пять фирм, пытался раскачивать ситуацию, правда, не очень успешно.

Однако при его финансовом содействии издавались десятки большевистских газет. Он был, как сказали бы сейчас, анонимный спонсор. Когда Ленину сказали, что деньги идут от немцев, он очень разволновался. Его товарищи искали источник, но цепочка была длинная, и концов не нашли. Так что прямых доказательств того, что большевики сознательно брали деньги у немцев, нет.

На ваш взгляд, возможно ли повторение революционных событий в России в обозримом будущем?

Это очень сильное преувеличение. Нет такой организации, которая могла бы возглавить протест и взять на себя ответственность. Ситуация не очень тяжелая для общества в целом. Нынешние либералы выглядят просто жалко. Тогда революционеры в большинстве своем были искренни и не стремились к личной наживе. А современные либералы… Хакамада, по-моему, как-то проговорилась, что они представляют интересы группы людей с определенным уровнем доходов, и назвала цифру. Это примерно 3%.

Опасные моменты в обществе есть. Это – позиция сверхбогатых людей, которые хвастаются своим богатством и ведут себя вызывающе. Есть разгул коррупции, по размеру не сравнимый с любыми другими временами. Со временем все это аукнется. Но вряд ли произойдет революция. Наши люди предпочитают писать челобитные лично «царю» – что по социальным вопросам, что по квартирным. А ему нетрудно в «ручном» режиме подарить кому-то квартиру, или собаку – еще проще.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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