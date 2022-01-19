Последние самолеты с российскими военными покинули Казахстан

В Москву вылетели четыре самолета с российскими военными, выполнявшими в Казахстане задачу в составе сил Организации Договора коллективной безопасности (ОДКБ). Четыре транспорта завершают вывоз российских миротворцев из республики.

На этих же самолетах в Россию возвращается командование миротворческими силами, включая генерал-полковника Андрея Сердюкова, сообщили в Минобороны РФ.

Напомним, военных стран ОДКБ перебросили в Казахстан в начале января, когда акции протеста переросли в массовые беспорядки. По данным властей, среди митингующих были экстремисты, бросавшие бутылки с зажигательной смесью в здания и захватившие президентскую резиденцию.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 11 января объявил о завершении миротворческой операции ОДКБ в стране. 13 января официально начался вывод иностранных военных из Казахстана. Только 18 января в Россию вылетели 40 бортов с российскими военными.

Москва, Наталья Рязанова

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