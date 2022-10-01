Шойгу: частичная мобилизация не коснется женщин

Минобороны не планирует призывать женщин в рамках частичной мобилизации, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Студентов коммерческих вузов также не будут отправлять на военную службу.

Глава МО РФ категорично ответил на вопрос, готовиться ли женщинам к военной службе по частичной мобилизации.

«Нет. Этого не было и в планах на будущее. Мы не собираемся призывать женщин», – сказал Шойгу во время встречи с журналистами.

Власти намерены распространить на учащихся коммерческих учебных заведениях норму о том, что мобилизационные мероприятия не затронут студентов вузов.

«Студенты государственных вузов в мобилизации не участвуют. Не привлекаются к мобилизации и студенты коммерческих вузов, аккредитованных государством. По поручению президента сегодня завершаем подготовку дополнений в указ и сегодня же это будет внесено», – заверил министр (цитата по «Известям»).

Глава Минобороны РФ вместе с мэром Москвы Сергеем Собяниным и губернатором Московской области Андреем Воробьевым осмотрели места размещения мобилизованных, организованные на базе центра «Патриот» и центра военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» в подмосковной Кубинке.

Частичная мобилизация проводится с 21 сентября. МО РФ намерено вернуть на военную службу 300 тыс. россиян в запасе, имеющих опыт. Власти установили ограничения по призыву ряда категорий граждан, в частности, студентов и многодетных отцов.

Москва, Наталья Рязанова

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