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Наука

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Публикации за 03.03.17

В Китае обнаружили ранее неизвестный вид доисторических людей
Фото: Sundaynews.info

В Китае обнаружили ранее неизвестный вид доисторических людей

Международная команда археологов, в которую вошли ученые из Китая и США, сумела обнаружить вблизи китайского города Сюйчан два черепа, принадлежащих неизвестному ранее виду человека, пишет журнал Science.

Анализ останков показал, что черепа принадлежат некоему «переходному» виду человека, который представляет собой «гибрид» современного человека и неандертальца. Возраст черепов, предположительно, составляет 105- 125 тысяч лет. Археологи отмечают, что находка имеет большое значение для науки, так как она может подтвердить теорию, согласно которой неандертальцы населяли территорию южного Китая.

Исследователи также предположили, что найденные черепа могут принадлежать так называемому Денисовскому человеку. «Денисовец», как его еще иногда называют, предположительно, мог быть видом или подвидом вымерших людей, живших около 40 тысяч лет назад, напоминает ТК «Звезда». Фрагментарные останки ДНК «Денисовца», были найдены в 2008 году в Денисовой пещере в Солонешенском районе Алтайского края России.

Пекин, Иван Гридин

Пекин. Другие новости 03.03.17

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