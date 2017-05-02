Китайцы научились делать бензин из углекислоты и водорода / А источником энергии является Солнце

Публикации за 02.05.17

Ученые сумели создать новый катализатор на базе наночастиц железа. Он способен «вечно» превращать углекислый газ и водород в смесь углеводородов, похожих на бензин. Об этом говорится в статье, опубликованной в журнале Nature Communications.

По словам Цзянь Сунь (Jian Sun) из Института химической физики в Даляне, разработанный ими катализатор преобразует фактически всю углекислоту в углеводороды, составляющие основу бензина и других высокооктановых видов топлива, и при этом работает как минимум 1000 часов (полтора месяца) в «обычных» промышленных условиях.

Катализатор состоит из двух компонентов – наночастиц из соединения оксида железа и натрия, а также так называемых цеолитов. Цеолиты представляют собой полые наночастицы из силиката алюминия, которые сегодня широко применяются для очистки воды и для «упаковки» различных катализаторов, попадание молекул которых внутрь цеолитов заметно меняет их свойства и часто заставляет их вести себя гораздо активнее, чем в свободном виде.

Ученые отмечают, что каждый компонент в данном случае играет разную роль – наночастицы железа «разрывают» молекулы углекислоты и заставляют ее соединяться с атомами водорода, а цеолиты и их начинка – способствуют объединению подобных «полуфабрикатов» в длинные цепочки углеводородов, передает РИА «Новости».

Химики отмечают, что комбинация этих компонентов позволяет добиться фактической «вечности» такого катализатора. Его эффективность, как отмечают ученые, снизилась всего на 6% в первые 300 часов работы и потом не менялась, что говорит о том, что он стабилен и будет оставаться в таком виде гораздо дольше, чем 1000 часов. Кроме того, 96% углекислоты преобразуется в аналог бензина, и лишь 4% СО2 превращается в метан.

Более того, заверяют разработчики, «букет» углеводородов можно гибко менять, варьируя доли водорода и СО2 в смеси и подбирая тип цеолита, который используется в качестве «упаковки» для наночастиц железа. Используя солнечные батареи в качестве источника энергии для нагрева этой смеси газов и ее прокачки через катализатор, можно эффективно и достаточно дешево запасать солнечную энергию в виде привычного для всех топлива, не причиняя при этом вреда окружающей среде, заключают Сунь и его коллеги.

Пекин, Иван Гридин

Пекин. Другие новости 02.05.17

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