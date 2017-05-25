Китайские ученые обнаружили на Арарате Ноев ковчег

Публикации за 25.05.17

Исследователи из КНР заявляют, что сделали сенсационное открытие, они обнаружили обломки, которые принадлежат легендарному Ноеву ковчегу. Древние доски, возраст которых оценивается почти в семь тысяч лет, нашли на горе Арарат.

Китайские ученые исследовали склон Арарата на высоте около 400 метров, там под слоем снега и вулканических образований они обнаружили обломки, пишет Daily Express. Предположительно, доски, ширина которых около 20 см, сделаны из древесины примерно в 4800 году до н.э.

Кроме того, в нескольких сотнях метров от этого места в леднике исследователи обнаружили 20-метровые деревянные конструкции. Пока ученые не могут извлечь их, так как они вмерзли в лед.

Впрочем, специалисты в этой области отмечают, что рано делать выводы, в действительности ли из этих досок был сделан библейский Ноев ковчег. Ранее ученые несколько раз заявляли о нахождении обломков, однако анализ древесины всякий раз показывал, что они не имеют к легенде никакого отношения.

Анкара, Зоя Осколкова

Анкара. Другие новости 25.05.17

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