400 академиков и ученых в письме Путину предрекли смерть фундаментальной науки

Около 400 ученых обратились с открытым письмом к президенту РФ Владимиру Путину, в котором выразили недовольство реформой Российской академии наук (РАН), стартовавшей в 2013 году, и призвали изменить ее статус. Напомним, что в рамках реформы было создано Федеральное агентство научных организаций (ФАНО), которому были переданы функции управления всем имуществом РАН.

Ученые указывают, что из-за реформы академии в России появилась «громоздкая и неработающая система управления наукой», а научным организациям навязывают «заведомо неприменимые правила обычных бюджетных учреждений», без учета «творческого и поискового характера работы исследователей». В обращении отмечается, что отныне научные работники должны планировать, сколько они сделают открытий и в каких журналах опубликуют статьи в ближайшие несколько лет. Однако, заявляют авторы письма, «такое планирование в принципе невозможно, и соответствующие требования ведут лишь к очковтирательству и обману». Это же относится к «смехотворному расчету» нормо-часов для выпуска научной продукции», что «сводится к лихорадочной подгонке под необходимые показатели», пишут ученые. «Последние нововведения ФАНО увязывают запланированный рост финансирования институтов РАН в последующие годы с абсурдным требованием пропорционального роста числа публикаций», – подчеркивается в обращении. «Весь стиль и методы работы ФАНО» направлены на «разрушение науки» и мешают научной деятельности, утверждают авторы письма.

Ученые попросили президента России проявить «политическую волю» и изменить статус РАН, вернув под ее руководство научные институты. «Если срочные меры по исправлению описанной трагической ситуации не будут приняты, то в марте 2018 года избранный президент России примет в управление страну с обезглавленной, умирающей фундаментальной наукой, не способной встретить вызовы современного мира, – предрекли ученые.

Обращение опубликовала газета «Коммерсантъ». Авторы письма отмечают, что уже обращались с открытым письмом к президенту в июле прошлого года, но ответа так и не получили. Документ подписали почти 400 академиков, членов-корреспондентов и ученых не из системы РАН.

Президент РАН Александр Сергеев в комментарии изданию высказал поддержку коллегам, заявив, что «вопрос изменения статуса РАН назрел». В то же время он указал, что «у власти есть понимание этой проблемы», но простого решения пока не существует. «Мы не можем и не хотим быть министерством или другим федеральным органом исполнительной власти – там жесткая вертикаль, назначение руководства и так далее. Нам нужно остаться самоуправляемой организацией, основанной на выборности, но с правом законодательной инициативы, – пояснил Сергеев. – Подходящей юридической формы в стране просто нет».

Стоит отметить, что сегодня пройдет заседание президиума РАН и научно-координационного совета ФАНО. Открытое письмо ученых Путину приурочено к этому событию.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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