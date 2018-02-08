«Забыл про науку»: Путина в Новосибирске встретил одинокий пикетчик

В Новосибирске в день приезда президента России Владимира Путина прошел одиночный пикет. Акцию устроил один из сотрудников научного института Академгородка, куда глава государства сегодня направился для встречи с учеными сибирского отделения Российской академии наук.

Мужчина стоял у здания президиума Сибирского отделения РАН. Он представился Игорем Просановым, сказал, что трудится в одном из научных институтов Академгородка и недоволен работой президента в части развития российской науки. Пикетчик надел манишку, на которой была надпись «Путин беда России» и «Путин плохой президент», передает местный ресурс «Академ.инфо».

Фото: academ.info

Акция протеста продлилась недолго, через несколько минут к Просанову подошел полковник полиции, некоторое время они беседовали. Затем пикетчика увели двое мужчин в штатском и посадили в автомобиль.

В настоящее время Путин прибыл в Академгородок. Глава государства осмотрит лаборатории Института ядерной физики и встретится с учеными СО РАН. Помимо этого, президент собирается вручить премии молодым ученым, а также принять участие в заседании совета по науке и образованию.

Ранее президент Российской академии наук Александр Сергеев заявлял, что отечественная наука находится в кризисном состоянии. По его мнению, когда раздаются голоса, что «все не так плохо, что наши ученые все больше публикуются, то желаемое выдается за действительное». Одной из причин плохого состоянии фундаментальной науки в России является ее «крайне архаичная» материальная база. В этой связи отставание российской науки в технической оснащенности «становится просто угрожающим», отметил Сергеев.

Новосибирск, Служба информации РИА «Новый День»

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