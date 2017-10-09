«Состояние плохое, сильно отстаем от других стран»: президент РАН поставил диагноз российской науке

Новый президент Российской академии наук Александр Сергеев заявил, что отечественная наука находится в кризисном состоянии. По его мнению, когда раздаются голоса, что «все не так плохо, что наши ученые все больше публикуются, то желаемое выдается за действительное». Об этом Сергеев заявил в интервью «Российской газете».

По его словам, существуют два показателя состояния фундаментальной науки. Один из них – научные работы, которые приглашают на крупные международные конференции. «И здесь мы видим существенное падение. Приезжайте на крупную международную конференцию, и часто вы не обнаружите ни одного доклада из России», – отметил Сергеев.

Второй показатель, по его словам, – число публикаций в престижных изданиях, которое, согласно некоторым мнениям, растет. Однако, подчеркнул Сергеев, на самом деле этот рост «искусственный». «Мы являемся соавторами в длинном списке по результатам, полученным на зарубежных установках. А вот публикаций высокого уровня на основе экспериментов, сделанных в России, совсем мало», – заявил президент РАН.

Сергеев также отметил, что одной из причин плохого состоянии фундаментальной науки в России является «крайне архаичная» ее материальная база. «А ведь результаты мирового уровня можно получать только на суперсовременном оборудовании. Самый яркий пример – открытие гравитационных волн, – указал Сергеев. – Они обнаружены с помощью потрясающего инструмента, который может уловить изменение расстояния между двумя объектами с точностью 10 в минус 21 степени. Фантастика!».

Сергеев предупредил, что отставание российской науки в технической оснащенности «становится просто угрожающим». В связи с этим президент РАН предложил ввести в стране специальный налог «на сырьевые корпорации и компании», чтобы создать «фонд инструментализации фундаментальной науки». Свою идею Сергеев обосновывает тем, что «богатства и доходы» нефтегазового сектора «во многом добыты трудами ученых из фундаментальной науки». Он выразил надежду, что ему удастся убедить руководство России ввести новый сбор.

Отвечая на вопрос, какую академию РАН он будет строить, Сергеев заявил, что «академия должна стать главным научным учреждением страны», «центром экспертизы всех крупных программ, проектов, различных государственных актов». По его мнению, необходимо внести изменения в закон о госакадемиях, повысив статус РАН. «Ее нынешний статус ФГБУ недостаточен, чтобы на равных с ФАНО решать многие важнейшие для академии вопросы», – полагает Сергеев. Нужно, чтобы «академия наравне с ФАНО была соучредителем научных институтов, чтобы в законе было четко записано: ФАНО отвечает за административно-хозяйственную работу, академия за научную», подчеркнул глава РАН. «Нонсенс, но формально сегодня академия наук ни за что не отвечает, за все в ответе ФАНО, ведь оно учредитель институтов», – указал он.

Как сообщал «Новый День», выборы нового президента Российской академии наук прошли 27 сентября сентября. Директор нижегородского Института прикладной физики Александр Сергеев держал победу, набрав 1045 голосов. Данные выборы были назначены после серии скандалов и увольнений ученых из РАН. Некоторые сотрудники академии предполагали, что Кремль хотел усилить свое влияние на науку и даже подготовил своего ставленника. Однако ученые остановили свой выбор на кандидатуре Сергеева – не радикального оппозиционера, но все-таки настроенного на перемены.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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