Новый президент РАН обещал добиться для Академии особого статуса и «примирить» с ФАНО

Ученые РАН рассказали, почему голосовали за кандидатуру Александра Сергеева и что новый президент пообещал Академии. В будущем РАН может приобрести особый статус и стать соучредителем институтов наравне с ФАНО (Федеральное агентство научных организаций), с которым академия воюет уже 4 года. Это позволит академикам больше времени уделять науке, а также появится возможность вносить свои законопроекты на федеральном уровне. Пока ученые связывают с новым руководителем большие надежды на осуществление обещанного.

Напомним, выборы нового президента Российской академии наук прошли в конце сентября. Победу одержал директор нижегородского Института прикладной физики Александр Сергеев, набравший 1045 голосов. Эти выборы были назначены после серии скандалов и увольнений ученых из РАН. Некоторые сотрудники академии предполагали, что Кремль хотел усилить свое влияние на науку и даже подготовил своего ставленника. Но ученые выбрали Сергеева – не радикального оппозиционера, но все-таки настроенного на перемены.

Сегодня на пресс-конференции в Екатеринбурге представители Уральского отделения РАН рассказали, почему победил Сергеев и чего от него ждут в первую очередь.

«Каждый кандидат представлял свою предвыборную программу. Но одно дело предвыборные обещания – а другое дело их реализация. Сейчас начнется трудный этап для РАН, но мы надеемся на перемены к лучшему, – рассказал сегодня на пресс-конференции председатель УрО РАН Валерий Чарушин. – По словам Александра Сергеева, будут вноситься изменения в правовой статус РАН, будут изменены отношения с ФАНО. В целом программа Сергеева рассчитана на диалог с государством. Вроде впервые за последние годы у государства появилось понимание роли науки в целом».

Заместитель председателя УрО РАН Николай Мушников добавил, что самым революционным в предвыборной программе Сергеева было желание законодательно изменить статус РАН. Сегодня академия – это федеральное государственное бюджетное учреждение. По сути, академия не имеет права даже вносить свои законопроекты на рассмотрение Госдумы. Сергеев же обещал добиться для РАН особого правового статуса, который есть, например, у «Сколково», и сделать ее Государственной академией.

«У многих кандидатов в программах было предложение вернуть все как было до 2013 года, когда делами РАН занялось ФАНО. Но, по мнению Сергеева, это не тот путь. За 4 года система, существовавшая ранее в академии, была разрушена до нуля. И на возвращение «как было» уйдет еще несколько лет, а это время работа РАН будет стоять. Поэтому Сергеев предложил добиваться того, чтобы РАН стала соучредителем институтов наравне с ФАНО. Тогда академия сможет заниматься наукой и отвечать за результаты по научным направлениям, чего мы добиваемся уже не один год», – отметил Николай Мушников.

Также представители УрО РАН рассказали, что академия рассчитывает на получение госзаказов и, соответственно, на увеличение финансирования, не обязательно за счет бюджета.

«Сегодня бюджет РАН скромен, ведь основной бюджет на научные исследования идет через ФАНО. Как будет в следующем году, пока не понятно. Думаю, размер бюджетного финансирования сильно не изменится. Другое дело – если будут найдены внебюджетные средства. Или если новый президент добьется введения налога на науку, как есть в других странах – когда крупные корпорации платят какой-то процент за использование научных изобретений», – пояснил Валерий Чарушин.

Добавим, что президиум Уральского отделения РАН тоже обновился – ровно на треть: 11 из всех членов президиума – «новички». Сейчас в президиуме присутствуют представители всех направлений науки и почти всех регионов, входящих в подчинение УрО, кроме Ижевска и Архангельска.

Екатеринбург, Москва, Ольга Тарасова

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