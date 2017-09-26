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На выборах президента РАН лидирует Александр Сергеев

На выборах президента РАН лидирует Александр Сергеев

Руководитель нижегородского Института прикладной физики академик Александр Сергеев лидирует на выборах президента Российской академии наук по итогам второго тура, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник, знакомый с ходом голосования.

Как сообщается, перевес Сергеева в первом туре был таким большим, что второй носил уже «достаточно формальный характер».

В первом туре за Сергеева были отданы 681 голос. Академик Роберт Нигматулин, занявший второе место, получил 276 голосов.

Как передает корреспондент «Интерфакса», по итогам второго тура Нигматулин набрал 412 голосов, Сергеев – 1045 голосов.

Москва, Светлана Антонова

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