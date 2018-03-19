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Понедельник, 19 марта 2018, 10:45 мск

Наука

Из вещества, за открытие которого россияне получили «нобелевку», сделали краску для волос

Американские ученые нашли применение графену – модификации углерода, за открытие которой россияне Константин Новоселов и Андрей Гейм в 2010 году получили Нобелевскую премию по физике. Исследователи из США сделали из графена черную краску для волос.

Графен представляет собой решетку из атомов углерода, расположенных в один слой и связанных между собой химическими связями. Его структура похожа на пчелиные соты.

По словам американских ученых, они обратили внимание на то, что графен угольно-черный до такой степени, что в некоторых опытах это свойство даже мешало, пишет журнал Chem.

В результате у авторов получилась краска для волос, которая, по словам изобретателей, является более безопасной по сравнению с существующими аналогами. Кроме того, графеновая краска делает волосы менее электризующимися.

Единственным недостатком пигмента является его однотонность – краситель имеет черный цвет и не может применяться в красках других оттенков.

Эванстоун, Служба информации РИА «Новый День»

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