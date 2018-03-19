Из вещества, за открытие которого россияне получили «нобелевку», сделали краску для волос

Американские ученые нашли применение графену – модификации углерода, за открытие которой россияне Константин Новоселов и Андрей Гейм в 2010 году получили Нобелевскую премию по физике. Исследователи из США сделали из графена черную краску для волос.
Графен представляет собой решетку из атомов углерода, расположенных в один слой и связанных между собой химическими связями. Его структура похожа на пчелиные соты.
По словам американских ученых, они обратили внимание на то, что графен угольно-черный до такой степени, что в некоторых опытах это свойство даже мешало, пишет журнал Chem.
В результате у авторов получилась краска для волос, которая, по словам изобретателей, является более безопасной по сравнению с существующими аналогами. Кроме того, графеновая краска делает волосы менее электризующимися.
Единственным недостатком пигмента является его однотонность – краситель имеет черный цвет и не может применяться в красках других оттенков.
Эванстоун, Служба информации РИА «Новый День»
Эванстоун. Другие новости 18.03.18
Американцы хотят опылять цветы робопчелами. / В России до 2020 года создадут десантируемый модуль для освоения Марса. / Доказано российскими учеными: выспаться впрок можно!. Читать дальше
© 2018, РИА «Новый День»