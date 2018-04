Мутация помогла древним азиатам выжить в Ледниковый период и заселить Америки

Антропологи из США выяснили, каким образом предкам индейцев, которые во время последнего Ледникового периода жили в Берингии, удалось приспособиться к недостатку витамина D из-за низкого уровня ультрафиолетового излучения. Они пришли к выводу, что жители Арктики тех времен приобрели мутацию в гене белка, влияющего на развитие молочных желез, что позволило увеличивает концентрацию витамина D в грудном молоке. Выводы исследователей опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Общеизвестно, что коренные американцы произошли от древних азиатов, которые населяли земли севернее 55 параллели (на этой широте находятся, в том числе, Новосибирск, Хабаровская и Московская области). Во время Ледникового периода (28-18 тысяч лет назад), когда практически весь север Евразии и большая часть Северной Америки были покрыты ледниками, люди жили в свободных ото льда «карманах» в Берингии. Генетические данные показали, что перед тем, как мигрировать в Америку, предки индейцев жили в изоляции как минимум 9 тысяч лет, и их было по меньшей мере несколько тысяч человек.

После того, как древние люди расселились по планете, те из них, кто мигрировал севернее 48 параллели стали компенсировать недостаток витамина D специфической диетой. Но если потребность взрослых и подросших детей в витамине D в какой-то мере восполняется пищей, то у грудных детей наблюдается дефицит этого соединения.

Исследователи под руководством Лесли Хлуско (Leslea Hlusko) из Калифорнийского университета в Беркли предположили, что древние люди, жившие в Берингии, смогли адаптироваться к недостатку ультрафиолетового излучения, увеличив количество витамина D в грудном молоке, а для этого они приобрели мутацию V370A в белке EDAR, пишет N+1.

Чтобы подтвердить или опровергнуть эту гипотезу, исследователи проанализировали форму резцов у останков 5333 человек в 54 древних популяциях из Евразии, Северной и Южной Америки. Оказалось, что лопатообразные резцы служат признаком присутствия мутантного белка EDAR. Выяснилось, что в Евразии они встречаются только у древних жителей Северной и Восточной Азии, зато практически все американские индейцы могли похвастаться резцами «лопаткой».

Вашингтон, Иван Гридин

