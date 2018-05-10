российское информационное агентство 18+

Бульварное чтиво

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 11 мая 2018, 14:53 мск

Новости Наука

Русские кукушки захватывают Аляску

Кукушки, обитающие в России, постепенно перебираются на Аляску. Орнитологи бьют тревогу – русские птицы угрожают популяции американских.

Исследование ученых США опубликовал Journal of Field Ornithology. Орнитологи подложили яйца кукушек в гнезда 27 разных видов птиц в Сибири и на Аляске. Выяснилось, что в России в 14 случаях из 22 пернатые избавлялись от чужого яйца. Тогда как американские птицы вытолкнули только 1 яйцо из 96 подложенных.

Птенцы кукушки, вылупившись, выталкивают другие яйца из гнезда, избавляясь от конкурентов. Таким образом, популяция птиц Аляски оказалась под угрозой из-за расширения ареала обитания российских кукушек.

Джуно, служба информации РИА «Новый День»

Джуно. Другие новости 08.05.18

Смещение орбиты Земли погубит все живое. / Ученые обнаружили неожиданный вред фастфуда. / Психологи обнаружили опасность в социальных сетях. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»

Метки / США

Неожиданный «бумеранг»: антироссийские санкции оставили центр Вашингтона без канализации

Американский эксперт признал уникальность и мощь российской ракеты

Российские хакеры во время выборов в США атаковали 18 штатов, но на результат не повлияли

Европа не достучалась до США: Трамп разорвал ядерную сделку с Ираном

Американский ученый напугал США ядерным ударом из России: 82 млн погибших

США ударят санкциями по российскому оборонно-промышленному комплексу

Трамп намерен выйти из ядерной сделки с Ираном

NASA указало на проблемы из-за антироссийских санкций

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Сибирь, Наука, Общество, Россия, США,

Новости партнеров