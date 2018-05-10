Русские кукушки захватывают Аляску

Кукушки, обитающие в России, постепенно перебираются на Аляску. Орнитологи бьют тревогу – русские птицы угрожают популяции американских.

Исследование ученых США опубликовал Journal of Field Ornithology. Орнитологи подложили яйца кукушек в гнезда 27 разных видов птиц в Сибири и на Аляске. Выяснилось, что в России в 14 случаях из 22 пернатые избавлялись от чужого яйца. Тогда как американские птицы вытолкнули только 1 яйцо из 96 подложенных.

Птенцы кукушки, вылупившись, выталкивают другие яйца из гнезда, избавляясь от конкурентов. Таким образом, популяция птиц Аляски оказалась под угрозой из-за расширения ареала обитания российских кукушек.

Джуно, служба информации РИА «Новый День»

Джуно. Другие новости 08.05.18

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